В Зее несколько горожан выразили недовольство обрезкой сосен (видео)

В Зее некоторые жители города огорчены обрезкой сосен на площади имени Шохина. Сейчас, по мнению недовольных горожан, сосны стали похожи на пальмы. Специалисты администрации объяснили: сухие ветки представляли опасность.

Вскоре после обрубки веток один из горожан снял видео и прислал его в редакцию Амур.инфо.

«На площади стояли в рядок сосенки – стройные, пушистые, зимой они нарядно покрывались инеем, а летом защищали прохожих от жары. А на прошлой неделе кто-то варварски срубил все нижние ветки. Теперь стволы голые, сосны просто изуродованы! Метра на три ветки обрубили. Горожане в шоке!» – уверена депутат Зейского городского совета народных депутатов Валентина Абрамовна.

«Руководство единой службы по благоустройству не сообщило мне о том, что будут проводить обрезку сосен, за что и понесут наказание. Что до самой обрезки, то она оправдана тем, что нижние ветви мешали прохожим и проезду техники для очистки тротуара. Когда удалили нижние ветки, выяснилось, что за ними сухостой. И эти ветви пришлось удалить, так как они представляли опасность, – объясняет глава города Сергей Гибадуллин. – Но самое главное, что прямо под этими соснами проходят коммуникации, соответственно, эта территория является охранной зоной. Почвенный слой там неглубокий, корневая система сосен не развивается, к тому же деревья посажены довольно тесно. Со временем они могут погибнуть, и их придется убирать».

Газета «Зейский вестник» опубликовала комментарий мастера по благоустройству единой службы по благоустройству города Татьяны Смирновой. «Во-первых, были многочисленные жалобы горожан по поводу того, что сильно разрослись боковые ветки и они мешают прохожим. Кроме того, было много сухих ветвей, которые еще опаснее. Несколько крупных ветвей почти до середины загораживали проход по лестнице. Во-вторых, из-за низких ветвей мы не могли загнать трактор и производить механизированную очистку тротуара от снега и наледи. В-третьих, летом сквер превращался в прибежище бомжей и пьяниц. Практически каждое утро из-под разросшихся кустов вытаскивали тряпки, доски и бутылки, оставшиеся после ночных попоек. На стоящих вдоль тротуара лавочках также оставались бутылки, банки и прочий мусор. Убрав нижние ветви, мы не удалили ни одного дерева, но обнаружили много сухостоя», – пояснила специалист.