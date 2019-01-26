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26февраля
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сегодня, 12:15 4

В Зее несколько горожан выразили недовольство обрезкой сосен (видео)

В Зее несколько горожан выразили недовольство обрезкой сосен (видео)

В Зее некоторые жители города огорчены обрезкой сосен на площади имени Шохина. Сейчас, по мнению недовольных горожан, сосны стали похожи на пальмы. Специалисты администрации объяснили: сухие ветки представляли опасность.

Вскоре после обрубки веток один из горожан снял видео и прислал его в редакцию Амур.инфо.

«На площади стояли в рядок сосенки – стройные, пушистые, зимой они нарядно покрывались инеем, а летом защищали прохожих от жары. А на прошлой неделе кто-то варварски срубил все нижние ветки. Теперь стволы голые, сосны просто изуродованы! Метра на три ветки обрубили. Горожане в шоке!» – уверена депутат Зейского городского совета народных депутатов Валентина Абрамовна.

«Руководство единой службы по благоустройству не сообщило мне о том, что будут проводить обрезку сосен, за что и понесут наказание. Что до самой обрезки, то она оправдана тем, что нижние ветви мешали прохожим и проезду техники для очистки тротуара. Когда удалили нижние ветки, выяснилось, что за ними сухостой. И эти ветви пришлось удалить, так как они представляли опасность, – объясняет глава города Сергей Гибадуллин. – Но самое главное, что прямо под этими соснами проходят коммуникации, соответственно, эта территория является охранной зоной. Почвенный слой там неглубокий, корневая система сосен не развивается, к тому же деревья посажены довольно тесно. Со временем они могут погибнуть, и их придется убирать».

Газета «Зейский вестник» опубликовала комментарий мастера по благоустройству единой службы по благоустройству города Татьяны Смирновой. «Во-первых, были многочисленные жалобы горожан по поводу того, что сильно разрослись боковые ветки и они мешают прохожим. Кроме того, было много сухих ветвей, которые еще опаснее. Несколько крупных ветвей почти до середины загораживали проход по лестнице. Во-вторых, из-за низких ветвей мы не могли загнать трактор и производить механизированную очистку тротуара от снега и наледи. В-третьих, летом сквер превращался в прибежище бомжей и пьяниц. Практически каждое утро из-под разросшихся кустов вытаскивали тряпки, доски и бутылки, оставшиеся после ночных попоек. На стоящих вдоль тротуара лавочках также оставались бутылки, банки и прочий мусор. Убрав нижние ветви, мы не удалили ни одного дерева, но обнаружили много сухостоя», – пояснила специалист.

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#ЖКХ #Зея

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    46 минут назад

    Мешали прохожим? Судя по высоте обрезки, в Зее живут великаны. По спилу видно, что сухостой только в головах тех, кто резал и отдал приказ обрезать. Поколение варваров, то в Благовещенске под корень вырубили, теперь в Зее обкорнали, Сами толком ничего путевого не посадили, зато губят то, что высаживали предыдущие поколения.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    15 минут назад

    Ну, вам и жаловаться грех-то. В Райчихинске несколько лет назад энергетики красавицы ели и сосны вдоль концертно-спортивного комплекса города обрезали как евнухов - смотреть было стыдно. И ничего - даже не покраснели - это я про энергетиков, мол, мешали проводам. А у вас исчо красота.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    12 минут назад

    Вот ссылочка на тот материал. Сравните. так что ваша администрация еще хорошая. http://blogs.amur.info/3964/7891

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 минута назад

    В Благовещенске вообще сотнями сейчас спиливают по улицам деревья за 50 лет как с дуплами внутри так и абсолютно здоровые. Город лысеет на глазах. Новые деревья очень плохо приживаются в городской среде, так что, скорее, газоны из под спиленных тополей и карагачей так и останутся, на радость автомобилистам лысыми.

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