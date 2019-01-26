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26февраля
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Гороскоп на 26 февраля: у Дев возможен конфликт, а Водолеям стоит поднять самооценку

Гороскоп на 26 февраля: у Дев возможен конфликт, а Водолеям стоит поднять самооценку

Восход Солнца: 07:20
Заход Солнца: 18:05
Солнце в Рыбах.

Овен. Звезды обещают Вам вторник, который не подарит крупных перемен, но осторожность потребуется даже в незначительных моментах. Финансовая прибыль ожидает тех, кто накануне трудился до ночи.

Телец. Вы сегодня можете быть непредсказуемыми, стремительными и переменчивыми. Поэтому семейная жизнь может оказаться довольно странной и неожиданной для партнера.

Близнецы. Вы можете случайно наткнуться на информацию, которая заставит их задуматься над нынешним положением вещей, а также подтолкнет к положительным переменам.

Рак. Сегодня день у Раков пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у Вас приступы недовольства и разочарования.

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Лев. Сегодняшний день для Львов принесет сразу несколько сюрпризов. Руководство также не останется в стороне и подкинет интересные предложения.

Дева. Не исключено, что сегодня вы можете вступить с кем-то в конфликт из-за отношений с любимым человеком. В разговоре постарайтесь отстоять свое мнение и не поддавайтесь на провокации собеседника.

Весы. Весы будет находиться на распутье: быть или не быть, сказать или промолчать. Если не знаете, что сделать, то подбросьте в воздух монетку.

Скорпион. Сегодня Скорпионам лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Скорпионов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти.

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Стрелец. Уровень доходов в этот этот вторник Вас не разочарует. Может неожиданно подвернуться шанс дополнительно заработать.

Козерог. Не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Также не стоит бросаться на реализацию чужих идей: вскоре окажется, что они не так хороши, как Вам казалось.

Водолей. Если станете самоувереннее, то ловко справитесь с неприятностями. Некоторые личности будут пытаться вывести Вас из себя, но если Водолеи не захотят этого, то такого не произойдет.

Рыбы. С самого утра в супружеских отношениях будет царить идиллия, но затем и вы станете уставать, и супруг может раздражаться. Постарайтесь не опускаться до бытовых ссор.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп #гороскоп на день

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Комментарии
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  • noviudyashumov

    noviudyashumov
    40 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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