При каждом МФЦ в Приамурье откроют консультации по защите прав потребителей

Правительство Амурской области запустило программу защиты потребителей. Доступность экспертной помощи будет повышена, решится кадровый вопрос среди специалистов, а также проведут мероприятия по просвещению и популяризации вопросов защиты прав потребителей.

Программа разработана в связи с поручением президента о разработке государственной политики защиты прав потребителей до 2030 года. За последние несколько лет количество обращений с жалобами на товар или услугу в Амурской области снилось на 30 %. При этом в муниципалитетах нет контролирующих органов и специалистов для защиты прав потребителей.

«Все мы потребители и каждый из нас рано или поздно сталкивается с товарами и услугами ненадлежащего качества. Проблема в том, что большинство из нас не знает, как поступить в такой ситуации из-за низкой правовой грамотности. Особенно ситуация усугубляется с появлением новых сегментов потребительного рынка, таких как электронная коммерция. Региональная программа поможет решить проблему незнания потребителей своих прав и безнаказанности предпринимателей. Особенно это касается муниципальных образований, где работа по защите прав потребителей выстроена очень слабо», – отметила первый зампред правительства Татьяна Половайкина.

До конца года в муниципалитетах при каждом МФЦ и администрации откроют консультации по защите прав потребителей. Для предпринимателей проведут конкурс, где проверят их правовую грамотность в сфере защиты прав клиентов. Для повышения финансовой грамотности амурчанам откроют доступ к информационной базе. На постоянной основе планируют проводить обучающие семинары, лекций и вебинары.

В особых случаях потребителям бесплатно проведут экспертизу товаров и окажут правовую помощь. А предпринимателей научат решать конфликты и споры с клиентами до суда.

Обратиться с жалобой на некачественный товар или услугу амурские потребители могут в управление Роспотребнадзора по Амурской области по телефону горячей линии 8 (4162) 20-20-20, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.