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25февраля
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Белогорцев собирают на обсуждение вопроса о безнадзорных животных

Белогорцев собирают на обсуждение вопроса о безнадзорных животных
Фото: www.amur.info

Проблему безнадзорных животных обсудят в Белогорске на круглом столе. Поголовье бродячих собак в городе управление ЖКХ оценивает в 250-300 животных. Глава города Мелюков считает, что в городе повторяется ситуация 2008 года, когда бездомных животных было особенно много.

Круглый стол по проблемам безнадзорных животных состоится в Белогорске 1 марта. Решение о проведении открытой дискуссии на тему бродячих собак принял глава города Станислав Мелюков. Накануне в своем аккаунте он разместил пост, где предложил подписчикам обсудить непростую тему.

«Решил обсудить тему, которая кардинально и эмоционально делит людей на защитников и противников – бродячие собаки. Кто они городу – друзья или враги? Что с ними делать? – спросил он. – В Белогорске ситуация с бродячими собаками заходит в тупик, по остроте проблемы мы возвращаемся в 2008 год, когда бродячие собаки стаями бегали по городу. Понятно, что есть еще и беспризорные кошки, но с ними так остро вопрос не стоит, хотя сложности тоже есть».

Белогорску денег на их отлов и содержание из областных средств выделено всего на восемь особей. Всего за 4 года действия закона в Амурской области отловили 1 800 животных, на что было потрачено более 20 миллионов рублей.

Станислав Мелюков считает, что закон не решил проблему, а только усугубил, по крайней мере, в Белогорске.

В управлении ЖКХ рассказали, что в 2010 году в Белогорске было создано муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству. Поскольку в то время численность бродячих собак никаким законом не регулировалась, а решать проблему с увеличивающимся числом бездомных собак было нужно, в обязанности предприятия вошли отлов собак, усыпление и утилизация. Это помогло резко снизить количество бродячих животных, проблема решилась.

С 2014 года в Амурской области начал действовать закон о регулировании численности безнадзорных животных. Согласно ему, муниципалитеты должны организовать отлов, содержание животных в объемах, на которые выделяются областные деньги, в очень ограниченном количестве.

Обсуждение проблемы безнадзорных животных в зале заседаний администрации Белогорска начнется 1 марта в 14:00. В организационном отделе по телефону 2-11-51 организована запись участников, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #животные

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