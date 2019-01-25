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сегодня, 19:35 1

Амурчане в 2018 году заплатили 45 миллиардов рублей налогов

Амурчане в 2018 году заплатили 45 миллиардов рублей налогов
Фото: www.amur.info

В 2018 году строительные компании заплатили в бюджет Амурской области на 30 % больше налогов. Их общая сумма превысила 4 миллиарда рублей. Основные поступления дали четыре крупных инвестиционных проекта: «Сила Сибири», Амурский ГПЗ, космодром Восточный и Нижнебурейская ГЭС.

В областном правительстве состоялись публичные слушания, на которых региональные власти и налоговая служба обсудили вопросы строительной отрасли. Общая сумма налоговых поступлений в прошлом году составила почти 45 миллиардов рублей. Большая часть – это НДФЛ и налог на прибыль организаций. Строительная отрасль дает 9 % поступлений.

Губернатор Приамурья надеется, что в следующем году эти показатели не сократятся, в регионе будут реализовывать новый проект.

«Нижнебурейская ГЭС завершается, а вот по ГПЗ, "Силе Сибири" у нас еще хорошие перспективы. Практически уверен, что в этом году будет принято положительное инвестрешение по строительству еще одного очень крупного объекта с капитализацией в 600 миллиардов рублей. Это амурский газохимический комплекс, который будет реализовывать компания СИБУР», – заявил губернатор Василий Орлов.

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#налоги

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    26 минут назад

    ГЭС снесут?

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