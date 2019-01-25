Амурский пчеловод делает восковые свечи для православных России и КНР

Мини-завод по производству свечей организовал амурский пчеловод Вадим Сухоруких. Летом мужчина собирает со своих ульев мед на продажу, а зимой запускает конвейер по производству свечей из пчелиного воска. Свои свечи он продает по всей России. В планах – наладить торговлю в Китае и запустить в производство ароматические свечи.

Из воска за одну смену получается 500 килограммов свечей. Производство мужчина начал два года назад, когда понял, что из воска можно получать прибыль. Амурчанин купил и усовершенствовал оборудование, прошел обучение в Подмосковье. На все потратил почти миллион рублей. Сначала свечи местного производства покупала Благовещенская епархия. Сейчас товар мужчина продает через интернет по всей России.

«Все ближайшие конкуренты производства находятся в Новосибирске, что-то вроде как в Иркутске еще начиналось. На Дальнем Востоке пока этого нет. Есть кустарные формовые свечи, которые заливаются в форму, а у нас идет барабанного типа, то есть идет фитиль, окунается все это под определенный калибр, потому что по церковному кодексу – будем так говорить – свечи идут определенного диаметра и длины», – пояснил Вадим Сухоруких.

За один заход на этой машине можно изготовить свечу только одного определенного диаметра. Температура 70 градусов по Цельсию – при такой на фитиль налипает воск.

Воск для свечей, а еще и мед делают пчелы, которых у Вадима больше двухсот семей, в каждой – до семи тысяч пчел. За сезон из каждого улья пчеловод достает больше ста килограммов меда. Дело прибыльное, говорит мужчина. А вот свечное дело – больше для души.

«Дело прибыльное, наверное, но больше богоугодное, но свои условно 20-30 процентов есть. Я крещеный, но глубоко не верующий. Хочется больше людям натурального дать. Сейчас тенденция такая: говорят, что воск, а на самом деле подразумевают нефтяной воск. Аллергии и ничего хорошего», – рассказал предприниматель.

У Вадима есть компания в Китае. В ближайшее время свою восковую продукцию он планирует отправить и на рынок соседнего государства. Амурские свечи будут востребованы в православных приходах.