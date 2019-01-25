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Начальник колонии, где сидел Цеповяз, ушел в отпуск с последующим увольнением

Начальник колонии, где сидел Цеповяз, ушел в отпуск с последующим увольнением
Фото: 28.fsin.su

В пресс-службе Амурского УФСИН прокомментировали ситуацию по поводу руководителя среднебельской колонии, в которой до недавнего времени отбывал срок Вячеслав Цеповяз. Ранее член Общественной палаты РФ заявил, что «начальник колонии уже отстранен от своей должности».

Член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов посетил исправительную колонию № 3 21 февраля. Он проверял, в каких условиях содержался Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевской.

Руководителя колонии Александра Радькова он упомянул в контексте нарушений, которые допустили в исправительном учреждении, создав осужденному условия облегченного режима.

«Как Цеповяз попал на условия облегченного режима, непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решают прокуратура и следствие. Я думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Дмитрий Носов.

Однако в пресс-службе Амурского УФСИН сообщили, что Радьков не был отстранен от работы, а находится в отпуске с последующим увольнением.

Исполняющим обязанности руководителя колонии назначен Алексей Анатольевич Заблуда, подполковник внутренней службы, заместитель начальника ИК-2 – мужской колонии строгого режима, расположенной в Возжаевке.

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#закон #работа

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Прокуратура "обкекалась" с громогласно возбужденным уголовным делом...Его даже до суда довести не смогли))) Ибо приняли участие в общероссийском интернетном балагане. Нарушений даже на устный выговор не нашли? Попытка сохранить лицо...

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