Начальник колонии, где сидел Цеповяз, ушел в отпуск с последующим увольнением

Член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов посетил исправительную колонию № 3 21 февраля. Он проверял, в каких условиях содержался Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевской.

Руководителя колонии Александра Радькова он упомянул в контексте нарушений, которые допустили в исправительном учреждении, создав осужденному условия облегченного режима.

«Как Цеповяз попал на условия облегченного режима, непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решают прокуратура и следствие. Я думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Дмитрий Носов.

Однако в пресс-службе Амурского УФСИН сообщили, что Радьков не был отстранен от работы, а находится в отпуске с последующим увольнением.

Исполняющим обязанности руководителя колонии назначен Алексей Анатольевич Заблуда, подполковник внутренней службы, заместитель начальника ИК-2 – мужской колонии строгого режима, расположенной в Возжаевке.