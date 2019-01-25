Годовалого малыша, которого избивали 3 дня, перевели в АОДКБ

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Из Белогорской городской больницы 25 февраля в Амурскую областную детскую клиническую больницу доставили годовалого малыша. По информации областного министерства здравоохранения, мальчик по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики сообщают, что малыш находится в тяжелом состоянии.

15 февраля в реанимационное отделение больницы Белогорска поступил избитый годовалый ребенок. Мальчик находился в глубокой коме. По данным TVC-Media, ребенка били в течение трех дней, начиная с 12 февраля, с тех пор как его 17-летняя мать уехала из дома опекуна. С 18-летним сожителем девушка сняла квартиру. Парень объяснял ежедневное избиение ребенка воспитанием. Девушка вызвала скорую помощь, только когда малыш перестал подавать признаки жизни.

Опекун молодой матери рассказала журналистам, что не знала, где все эти дни была её подопечная. Девушка перестала выходить на связь. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» расследует следственный отдел Белогорска. Избивавший малыша молодой человек задержан. Понесет ли ответственность мать ребенка, пока не сообщается.