Приамурье вошло в тридцатку регионов по популярности платежей «пластиком»

«Рейтинг отражает долю платежей, совершенных с помощью банковских карт в розничном обороте и суммарной оплате услуг населением в каждом российском регионе. При расчетах учитывались платежи местных жителей, а также приезжих из других регионов и иностранцев. Использованы данные за 12 месяцев – с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года», – информирует агентство. Расчеты проведены по сведениям Росстата и Центробанка.

Доля товаров и услуг, оплаченных банковскими картами на территории Амурской области, составила 37,3 %. Среднее количество платежных операций на душу населения в год – 138,9. Количество электронных терминалов, принимающих карты, на 10 тысяч человек, в Приамурье составило 185,8.

Первые три места рейтинга – у Москвы и Московской области (вместе), Магаданской области и Иркутской области (с 1 по 3 соответственно). Доля товаров и услуг, оплаченных банковскими картами на территории этих регионов, составила 84,5 %, 61,9 % и 58,9 % соответственно.

Последние места рейтинга – с 79 по 81 – достались Севастополю (4,7 %), Республике Дагестан (1,9 %) и Чеченской Республике (1,8 %) соответственно.

В России на 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а количество банкоматов находится на уровне чуть менее 200 тысяч. В целом российская финансовая инфраструктура является достаточно развитой, и большинство людей могут удобно взаимодействовать с банками.

При этом российской спецификой является то, что банковские карты до настоящего времени зачастую используются лишь для снятия наличных средств, в то время как на Западе наличные деньги уже давно не в почете, и большая часть потребителей старается платить по карточке везде, где только возможно.

Согласно статистике Центробанка и Росстата, в России карточные платежи продолжают набирать популярность, но по-прежнему более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными деньгами. Такое различие определяется множеством факторов. Во-первых, уровнем доверия к финансовым институтам. По этой причине многие в России не доверяют «пластику», а предпочитают надежность бумажных денег. Во-вторых, наличием соответствующей инфраструктуры. Далеко не везде в стране можно расплатиться картой в отличие от наличных платежей. В-третьих, надо учитывать временной фактор, частные банки и многие финансовые технологии появились в постсоветских странах намного позже, поэтому нужно дополнительное время на полноценное внедрение в общество таких новшеств.

Отмечается, что, несмотря на эти факторы, скорее всего, путь России не будет уникальным, и через 5-10 лет тотальное большинство сделок будет осуществляться в безналичной форме, как и в других развитых странах мира.