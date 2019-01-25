В Циолковском с коммунального предприятия взыскивают 54 миллиона за мазут

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С исковым заявлением в Арбитражный суд Амурской области обратилась компания «БНК Лидер». По информации истца, между организацией и жилищно-эксплуатационным предприятием ЗАТО Циолковский был заключен контракт на поставку топочного мазута. Со стороны поставщика условия контракта были выполнены. При этом общество не получило за мазут примерно 54 миллиона рублей.

Как сообщили в Арбитражном суде Амурской области, поставщик мазута в октябре 2018 года и повторно в январе 2019 года направлял претензии с требованием оплатить задолженность. Однако ответа от коммунальной организации не поступило. Поэтому продавец мазута обратился в суд.

Общество просит взыскать с муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия ЗАТО Циолковский задолженность по контракту на поставку топочного мазута в размере примерно 53 миллиона 950 тысяч рублей. Также ответчик потребовал выплатить проценты за неправомерное удержание денежных средств за период с 20 июля 2018 года по 10 декабря 2018 года в размере 907 647 рублей.

Предварительное судебное заседание по этому делу пройдет в Арбитражном суде Амурской области 4 марта. В приемной жилищно-эксплуатационного предприятия сообщили, что юрист организации будет доступен для комментариев 26 февраля.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в декабре 2018 года из котельной Циолковского пропали 792 тонны мазута. Тогда, чтобы не допустить коммунальной катастрофы, на покупку 900 тонн мазута Циолковскому пришлось дополнительно выделить более 32 миллионов рублей. Это были средства из бюджета области, резервного фонда области и бюджета ЗАТО Циолковский. По словам министра ЖКХ Сергея Гордеева, планировалось выделить еще 23 миллиона рублей из резервного фонда области на приобретение 700 тонн мазута. Таким образом, в целом для восполнения запасов топлива выделялось 55 миллионов бюджетных рублей.

7 декабря в Циолковском был введен режим ЧС. Позже министр ЖКХ Сергей Гордеев получил выговор за ситуацию с мазутом в Циолковском. Кроме того, сообщалось, что прокуратура космодрома Восточный возбудила дело об административном правонарушении в отношении коммунального предприятия в Циолковском.

Проверку МУЖЭП ЗАТО Циолковский в начале февраля провели специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора. Было выявлено 25 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации котельных как технического, так и организационного характера. По итогам этой проверки Ростехнадзор выдал предписание об устранении нарушений. Специалисты составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».