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сегодня, 17:25 0

У мужчины вырос зуб в носу

У мужчины вырос зуб в носу
Фото: ru.depositphotos.com

В Дании медики обнаружили зуб в носу пациента и удалили его. Подобное встречается крайне редко: с 1959 по 2008 год в медицинских журналах было описано всего 23 подобных случая.

59-летний мужчина два года страдал от постоянной заложенности носа, странных белых выделений из левой ноздри и периодической потери обоняния. Сначала он пытался вылечить это самостоятельно, но лекарства ему не помогли.

Спустя месяц безуспешного лечения датчанин обратился в больницу. Получив анализы, стало понятно, что нос пациента деформирован, а в носовой полости образовались «непонятные сгустки». Врачи предположительно диагностировали у пациента кисту или опухоль и настояли на операции. Когда врачи начали операцию, они обнаружили зуб в носу пациента и удалили его.

Медики пришли к выводу, что в молодости пациент сломал челюсть и нос и нуждался в лечении. Однако докторам не удалось найти связь между двумя случаями. «Скорее всего, у пациента в течение жизни в носу рос зуб, но симптомы оказались запоздалыми», – заключили лечащие врачи.

Десять дней датчанин пролежал в больнице под наблюдением врачей, принимая антибиотики. Спустя три недели мужчина окончательно восстановился, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье

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