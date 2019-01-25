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25февраля
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сегодня, 17:13 0

Амурская область попала под влияние солнечной интерференции

Амурская область попала под влияние солнечной интерференции
Фото: Ugra-news

22 февраля в России начался период солнечной интерференции. Она будет наблюдаться в Приамурье до 9 марта. Максимальная ее продолжительность не более 17 минут в сутки.

Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания. Интерференция наблюдается дважды в год, во время осеннего и весеннего равноденствия.

Специалисты Амурского филиала РТРС, наряду с коллегами по всей стране, используют все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния солнечной интерференции на качество сигнала. Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной интерференции различно. Поэтому инженеры-связисты организуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников сигналов.

Как отмечают в Амурском ОРТПЦ, благодаря работе современного оборудования РТРС большинство телезрителей не замечают интерференцию.

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#связь

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