Амурская область попала под влияние солнечной интерференции

22 февраля в России начался период солнечной интерференции. Она будет наблюдаться в Приамурье до 9 марта. Максимальная ее продолжительность не более 17 минут в сутки.

Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания. Интерференция наблюдается дважды в год, во время осеннего и весеннего равноденствия.

Специалисты Амурского филиала РТРС, наряду с коллегами по всей стране, используют все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния солнечной интерференции на качество сигнала. Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной интерференции различно. Поэтому инженеры-связисты организуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников сигналов.

Как отмечают в Амурском ОРТПЦ, благодаря работе современного оборудования РТРС большинство телезрителей не замечают интерференцию.