Пожар в амурском селе Лукьяновка тушили больше шести часов

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 24 февраля, в 13:25 в пожарную часть № 21 села Томичи Белогорского района. В Лукьяновке загорелся коровник с пристроенным доильным помещением. На место пожара выехали шесть человек личного состава части, огнеборцы пожарного поста села Никольское и пожарные военной части – всего 15 человек и 5 единиц техники.

На момент прибытия первых пожарных подразделений в 13:35 кровля строения горела открытым пламенем – до приезда пожарных сотрудники предприятия успели выгнать коров. Огнеборцы сразу же подали первый ствол, через шесть минут удалось локализовать огонь, а еще через шесть – ликвидировать открытое горение. До половины восьмого вечера пожарные продолжали проливку конструкции, чтобы не допустить дальнейшего возгорания.

Всего от огня пострадало более 660 квадратных метров кровли. Несмотря на сильный порывистый ветер и благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных, удалось спасти рядом стоящие коровники, доильный и кормовой цеха. Всего спасли имущество на 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.