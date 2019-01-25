Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 2

Амурчане угостят азиатов черной солью

Амурчане угостят азиатов черной солью
Фото: amurobl.ru

С 17 по 19 апреля в Пекине пройдет международная азиатская выставка импортных продуктов питания AIFE Beijing 2019. Амурскую область на ней представят четыре компании, занимающиеся реализацией кондитерских изделий, меда, шоколада и другой продукции. Регион готовит коллективный стенд, где гостям дадут возможность продегустировать и оценить вкусности из России.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, одна из компаний везет в Пекин необычную – черную соль. Готовится приправа в русской печи при высокой температуре с использованием березовых дров. Саму каменную соль добывают в Иркутской области, в Приамурье ее обрабатывают и фасуют. Производители уверены, что продукт вызовет интерес у иностранных партнеров, поскольку черная соль богата минеральными веществами, содержит магний, кальций, калий, фосфор, цинк, йод, марганец и другие полезные элементы.

Также на выставке презентуют продукцию таежной тематики – амурский мед, крем-мед с ягодами малины, печенье с орешками, сбор из травы иван-чай, шиповника и боярышника.

Удивлять гостей AIFE Beijing 2019 будут изделиями из российского шоколада ручного производства и необычной яблочной пастилой, приготовленной без добавления сахара.

«До этого на международные мероприятия мы возили местных производителей. Но, как известно из истории, Амурская область всегда была регионом купцов. Поэтому нет ничего плохого в том, что в наших списках появляются дистрибьюторы. Если компания заключает договор с производителем, официально реализует его продукцию, она также может рассчитывать на поддержку как экспортер. Это еще одно направление развития бизнеса в регионе», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

В настоящее время компании-участники готовят выставочные образцы для отправки в Китай.

Всего в этом году амурские предприниматели могут посетить более 30 выставок и ярмарок международного уровня, а также стать участниками 13 бизнес-миссий в Японию, КНР и Южную Корею.

Полный список мероприятий, на которые можно подать заявки, размещен на сайте Центра поддержки экспорта Амурской области: amurexport.ru.

Просмотров всего: 343

#Китай #торговля

распечатать


Общество 1

Китай готов полностью обеспечить потребности России в свинине
Общество 1

Китайская свинина пошла в Россию после 10-летнего перерыва, но Благовещенская таможня ввозить её не будет
Общество

В пятницу в Суйфэньхэ начнётся первый форум по поставкам продуктов в Россию из КНР
В России и мире

Китай возобновил поставки свинины в Россию впервые с 2004 года
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    55 минут назад

    А вот дистрибьюторы там там должны быть представлены с местными производителями в одном ряду ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь