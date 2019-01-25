Амурчане угостят азиатов черной солью

Фото: amurobl.ru

С 17 по 19 апреля в Пекине пройдет международная азиатская выставка импортных продуктов питания AIFE Beijing 2019. Амурскую область на ней представят четыре компании, занимающиеся реализацией кондитерских изделий, меда, шоколада и другой продукции. Регион готовит коллективный стенд, где гостям дадут возможность продегустировать и оценить вкусности из России.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, одна из компаний везет в Пекин необычную – черную соль. Готовится приправа в русской печи при высокой температуре с использованием березовых дров. Саму каменную соль добывают в Иркутской области, в Приамурье ее обрабатывают и фасуют. Производители уверены, что продукт вызовет интерес у иностранных партнеров, поскольку черная соль богата минеральными веществами, содержит магний, кальций, калий, фосфор, цинк, йод, марганец и другие полезные элементы.

Также на выставке презентуют продукцию таежной тематики – амурский мед, крем-мед с ягодами малины, печенье с орешками, сбор из травы иван-чай, шиповника и боярышника.

Удивлять гостей AIFE Beijing 2019 будут изделиями из российского шоколада ручного производства и необычной яблочной пастилой, приготовленной без добавления сахара.

«До этого на международные мероприятия мы возили местных производителей. Но, как известно из истории, Амурская область всегда была регионом купцов. Поэтому нет ничего плохого в том, что в наших списках появляются дистрибьюторы. Если компания заключает договор с производителем, официально реализует его продукцию, она также может рассчитывать на поддержку как экспортер. Это еще одно направление развития бизнеса в регионе», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

В настоящее время компании-участники готовят выставочные образцы для отправки в Китай.

Всего в этом году амурские предприниматели могут посетить более 30 выставок и ярмарок международного уровня, а также стать участниками 13 бизнес-миссий в Японию, КНР и Южную Корею.

Полный список мероприятий, на которые можно подать заявки, размещен на сайте Центра поддержки экспорта Амурской области: amurexport.ru.