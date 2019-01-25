В Благовещенске легковушка от удара вылетела на тротуар (фото)

25 февраля в Благовещенске произошло ДТП на перекрестке улиц Театральная – Зейская. Здесь столкнулись два легковых автомобиля, причем удар был такой силы, что одна из машин вылетела на тротуар.

Участники аварии – автомобили Hyundai Solaris и Nissan Bluebird. Как сообщает «Сканер», Solaris двигался по улице Театральной от Амурской в сторону Зейской, намереваясь проехать перекресток Театральная – Зейская в прямом направлении. Bluebird ехал навстречу – по Театральной от Ленина в сторону Зейской. Водитель Nissan хотел повернуть налево или развернуться и не пропустил Solaris, произошло столкновение.

Люди в аварии не пострадали.