Обнаружен вирус, который «съедает» батарею и трафик на смартфонах

Новый вирус, «пожирающий» интернет-трафик и заряд устройства, обнаружен пользователями Сети. Жертвами злоумышленников становились владельцы мобильных устройств на Android.

Программисты обнаружили вредоносный код, который запускает на устройствах скрытую рекламу. Известно, что он встроен в сотни мобильных приложений. Приложения, работая на постоянной основе, расходуют до 10 гигабайт интернет-трафика ежемесячно.

Специалисты также отмечают, что из-за «пожирающего» интернет-трафик вируса также намного быстрее разряжается смартфон.

В создании схемы подозревают компанию Tapcore из Нидерландов. Эта компания предлагает разработчикам приложений зарабатывать даже в том случае, если приложения были украдены или установлены пиратским способом. Как заявлено в рекламе Tapcore, специальный код просто показывает пользователям рекламу так, что пользователь ее даже не видит.

Вредоносный код может проигрывать видеоролики в фоновом режиме, так что владельцы гаджетов не понимают, куда делся заряд и десятки гигабайтов трафика. В тоже время, рекламодателям приходит отчет, что пользователи приложений просмотрели рекламу. Реклама показывается даже тогда, когда приложение загружено из официального источника, сообщает Regnum.ru.

Сотрудники Tapcore причастность компании к преступной схеме отрицают и обещают по мере проверки выпустить обновления, исключающие вредоносный код из приложений. Большинство доработанных Tapcore приложений уже удалены из Google Play, пишет Tsargrad.tv.