В Моховой Пади загорелся дом (видео)

Фото: кадр видео

25 февраля в поселке Моховая Падь произошел пожар в частном жилом деревянном доме. На месте происшествия сейчас работают пожарные.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на пожаре задействованы 3 автоцистерны и 11 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведутся разборка и проливка конструкций.

Видео с места пожара появилось в социальных сетях. Пользователи сообщают, что в доме проживала молодая семья.

Видео: instagram.com/blag_dtp