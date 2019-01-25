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25февраля
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сегодня, 16:15 0

В Моховой Пади загорелся дом (видео)

В Моховой Пади загорелся дом (видео)
Фото: кадр видео

25 февраля в поселке Моховая Падь произошел пожар в частном жилом деревянном доме. На месте происшествия сейчас работают пожарные.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на пожаре задействованы 3 автоцистерны и 11 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведутся разборка и проливка конструкций.

Видео с места пожара появилось в социальных сетях. Пользователи сообщают, что в доме проживала молодая семья.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия

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