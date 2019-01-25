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сегодня, 16:12 3

Василий Орлов: на строительном рынке практически не осталось серьезных организаций

Василий Орлов: на строительном рынке практически не осталось серьезных организаций
Фото: Амур.инфо

Компании строительного сектора в 2018 году заплатили в региональный бюджет на треть больше налогов. При этом темпы строительства в регионе снижаются. Сейчас объемы ввода жилья почти вдвое меньше, чем в 2014-2015 годах.

По данным Амурстата, в январе-ноябре 2018 года на территории области построено 1 814 квартир общей площадью 101,4 тысячи квадратных метров, или 67,2 % к уровню января-ноября 2017 года. В январе 2019 года было построено 95 квартир.

О деятельности компаний строительной отрасли говорили на публичных слушаниях под руководством УФНС России по Амурской области. Участие в обсуждениях принял амурский губернатор.

«За прошлый год в сравнении с 2017-м годом налоговые поступления в региональный бюджет выросли на 8 %, до 44,7 миллиарда рублей. Из них на 30 % увеличилась налоговая отдача строительной отрасли Приамурья. Причиной стала реализация четырех крупных проектов: космодром Восточный, "Сила Сибири", газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейская ГЭС. Надеюсь, что в 2019 году будет принято решение по строительству еще одного крупного объекта на территории региона – Амурского газохимического комплекса с капитализацией в 600 миллиардов рублей», – отметил Василий Орлов.

Губернатор сообщил, что темпы строительства в Приамурье начали снижаться. Сейчас объемы ввода жилья практически вдвое меньше, чем в 2014-2015 годах. За этот период сократилось и число компаний.

«Сейчас на строительном рынке практически не осталось серьезных организаций. Денег для реализации проектов в строительной отрасли более чем достаточно, проблема в конкуренции. Чтобы компании выросли, нужно создать условия. В этом и смысл нашей работы», – заявил глава региона.

В свою очередь налоговые органы выявляют компании-«однодневки», ведущие недобросовестную работу, в том числе в строительной отрасли. Руководитель УФНС России по Амурской области Елена Астайкина отметила, что фирмы-«однодневки» создают негативные ситуации при проведении аукционов. В результате создаются проблемы при реализации госконтрактов.

«В 2018 году было проведено 111 проверок, вдвое меньше, чем в 2017 году, из которых 20 % прошли в строительной отрасли. Проведя анализ, можно заметить, что число фиктивных организаций за два года сократилось вдвое», – сообщила заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Светлана Глущенко.

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#налоги #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    28 минут назад

    Ух-ты, а--то горе-то какое. А ответ прост - безмозглое правительство в течение 18 лет пустило по миру строительные организации России - государственные путем их приватизации "успешным менеджерам", таким же недоумкам как и сам медведев, а коммерческие обласкала налогами, при этом на каждом углу подхрюкивая о всяческой поддержке малого и среднего бизнеса.

    Так и хочется обратиться к Орлову, чтобы он это в морду путину сказал.

  • Борис82

    Борис82
    27 минут назад

    Еще и плюнул в эту крысиную морду.

  • Noir

    Noir
    1 минута назад

    Данная ситуация сложилась из-за существующего законодательства, при котором владельцы фирм однодневок не несут никакой серьезной ответственности. У многих депутатов и чиновников в Благовещенске по 10-20 различных фирм от малого до великого раскидано по родственникам, вот они и выигрывают тендера и гос заказы. (далеко ходить не надо как большой пример "Мусорная реформа"). Фирмы открываются под новый закон/реформу, которую общими усилиями получается протолкнуть. Честному безпартийному предпринимателю просто не выжить в такой конкуренции, постоянные изменения законодательства почему-то практически всегда выходят против честного и прозрачного производства/строительства (такое ощущение конкурентов добивают). Вот на фоне всего этого еще губернатор удивляется.

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