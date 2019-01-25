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Прокуратура обвиняет благовещенских полицейских в превышении полномочий

Прокуратура обвиняет благовещенских полицейских в превышении полномочий
Фото: www.amur.info

Прокуратура Амурской области обжалует оправдательный приговор двум полицейским. Благовещенский городской суд признал сотрудников полиции невиновными в превышении должностных полномочий. По информации гособвинения, факт противоправных действий полицейских подтверждает видеозапись.

«Прокуратура области сообщает, что, по мнению государственного обвинителя, участвовавшего в судебном рассмотрении данного уголовного дела, следствием доказан факт превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. В частности, имеется видеозапись с камеры внешнего видеонаблюдения, которая является доказательством противоправных действий сотрудников полиции. После получения приговора прокуратурой будет внесено апелляционное представление», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне 2016 года на улице Ленина в Благовещенске сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого находился в алкогольном опьянении. Когда правоохранители оформляли правонарушение, к машине подошел мужчина и начал снимать происходившее на мобильный телефон, обзывая сотрудников «мусорами» и предлагая выйти и разобраться «по-мужски». Произошел конфликт, сотрудников полиции обвинили в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда, инспекторы действовали в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом «О полиции».

Ранее этот же мужчина, препятствуя работе полицейских, мешал движению патрульного автомобиля, преграждая путь. Амурчанин был пассажиром машины, в которой распивали спиртные напитки. Его мобильный телефон сотрудники не брали, хотя он утверждал обратное.

Суд установил, что вина подсудимых полицейских не нашла подтверждения. Оба были признаны невиновными, их оправдали. Гражданский иск мужчины оставили без рассмотрения.

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#закон #происшествия #суды

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