Режим ЧС объявили в Шимановске из-за подземных ключей

Фото: shimanovskadm.ru

В Шимановске объявлен режим ЧС, что обусловлено техногенными причинами. В центре города произошел выход на поверхность подземных ключей, в том числе в районе площади Победы.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Шимановска, из-за выхода на поверхность ключей произошло подтопление ряда городских объектов. Данная проблема носит ежегодный характер, но в этом году выход воды на поверхность масштабный. Над устранением последствий работают коммунальные службы.

«Был объявлен режим ЧС в связи с тем, что необходимо мобилизовать определенные городские ресурсы, которые задействованы в других городских работах», – сказал пресс-секретарь мэра Шимановска Антон Сиротов.

По его словам, серьезных последствий выхода на поверхность подземных ключей пока не наблюдается. Сейчас идут переговоры: Шимановску в этом году власти Амурской области должны выделить средства, которые пойдут на проведение масштабных работ по выводу подземных ключей в реку Пера.