Тигра Амура власти Хабаровского края передали в сафари-парк с нарушениями

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о животном мире при передаче тигра Амура в безвозмездное пользование. Были выявлены нарушения в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

Установлено, что тигр является государственной собственностью. В 2012 году на основании договора безвозмездного пользования он передан Приморскому сафари-парку без согласования с Министерством имущественных отношений Хабаровского края, осуществляющим полномочия собственника в отношении тигра.

Срок действия договора истек в ноябре 2016 года. Однако в настоящее время Амур находится в сафари-парке.

Кроме этого, в октябре 2019 года, не имея правовых оснований, краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Зоосад «Приамурский им. В.П. Сысоева» заключило с некоммерческим партнёрством «Краснодарский эколого­биологический центр «Парк тигров» договор передачи в безвозмездное пользование тигра Амура. Согласно условиям договора, тигр подлежал перевозке в станицу Динскую Краснодарского края.

При этом на момент заключения договора животное не находилось в оперативном управлении у зоосада. Лишь 13 февраля 2019 года распоряжением министра имущественных отношений края тигр внесен в Реестр краевого государственного имущества и закреплен на праве оперативного управления за зоосадом.

Однако министерство имущественных отношений и министерство культуры Хабаровского края данному факту оценку не дали, согласовав перемещение тигра.

В целях устранения нарушений природоохранный прокурор внес директору зоосада, министрам культуры и имущественных отношений Хабаровского края представления, сообщается на сайте Амурской природоохранной прокуратуры.

Тигр Амур прославился дружбой с козлом по кличке Тимур. Животные подружились в 2015 году после того, как козла поместили в вольер к хищнику на съедение. Однако козел дал отпор тигру, а спустя некоторое время животные стали мирно сосуществовать на одной территории. За ними следили из более, чем ста стран мира. В январе 2016 года животных разлучили, забрав Тимура на медицинский осмотр.

В январе 2019 года тигра Амура решили переправить из Приморского сафари-парка в Хабаровск, а затем – в Краснодарский край. Позже появилась информация о том, что власти Хабаровского края передадут Амура администрации Приморья.