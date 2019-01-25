В заездах «Синего крокодила» приняли участие корейские и китайские байкеры

В субботу, 23 февраля, под Благовещенском, на льду Чигиринского водохранилища вновь прошли не очень серьезные соревнования «Синий крокодил». Мотоциклисты устроили гонки на самодельных чудесах техники – моноциклах. В этом году к амурчанам присоединились гонщики из Китая и Южной Кореи.

Организатором соревнований, как и все предыдущие семь лет, стал благовещенский байкерский клуб BlagBike. После долгого зимнего перерыва мотолюбители собираются вместе для того, чтобы вновь почувствовать ощущение скорости. Пусть даже на таких странных транспортных средствах.

В рамках «Синего крокодила» были устроены заезды на моноциклах и «Уралах» с коляской. «Унимото» – это номинация для совершенно уникальных транспортных средств, которые обычно мотогонщики делают сами. Основные требования к допуску: у моноцикла должно быть одно колесо, объем двигателя не более пяти литров. Обычно конструкцию создают из старых мотоциклов.

В каждой номинации выступили около 20 участников не только из Благовещенска, но и из Зеи и Свободного. Кроме гонщиков из байкерских клубов, участвовали и одиночки со своими «конструкторскими разработками». Также на лед выехали друзья благовещенских мотолюбителей из Китая и Южной Кореи. Своих «унимото» у них не было, для гостей благовещенцы сделали местные моноциклы.