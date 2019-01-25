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В Амурской области начинается вакцинация против клещевого энцефалита

В Амурской области начинается вакцинация против клещевого энцефалита
Фото: ru.depositphotos.com

Во второй декаде марта в Амурской области начнется сезон активности клещей. Их раннему пробуждению способствует устойчивая теплая погода, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. По словам специалистов, конец февраля – начало марта – самое подходящее время для вакцинации против клещевого энцефалита.

В Приамурье ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысячи человек. В регионе в год регистрируется от 30 до 50 случаев заражения инфекциями: вирусным энцефалитом, риккетсиозом и боррелиозом.

Самым тяжёлым заболеванием является клещевой энцефалит. Летальность среди людей, не привитых против этой инфекции, в отдельные годы достигала 35-50 %.

16 районов Амурской области считаются эндемичными по клещевым вирусным инфекциям. В их числе Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы.

В Приамурье за год от клещевого энцефалита прививаются более 50 тысяч человек. По данным на январь 2019 года, на эндемичных территориях от энцефалита были привиты больше 90 % населения. Чтобы пройти курс вакцинации, нужно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

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#здоровье

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