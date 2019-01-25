За неделю в Приамурье зарегистрировали 33 случая гриппа

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Заболеваемость ОРВИ в Амурской области пошла на спад. С 18 по 24 февраля число заболевших уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 22,3 %. На данный момент показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога на 20,5 %.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, за неделю в области регистрировали 33 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа А. Заболевших выявили в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Зее, Прогрессе и в ряде районов области. Согласно прогнозу, в Приамурье продолжится распространение вирусов гриппа со сменой штамма на тип В.

Руководителям школ и детских садов рекомендовано проводить «утренние фильтры» и отстранять от посещений детей и работников с признаками инфекционных заболеваний. Амурчанам советуют не заниматься самолечением и обращаться к врачам. Также жителям рекомендуют использовать медицинские маски в общественных местах.