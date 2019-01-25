В Благовещенске в течение трех дней будет снижен напор воды

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С 25 февраля в областном центре Приамурья будет снижен напор воды из-за аварийно-восстановительных работ на водозаборе «Северный». Остановки водозабора не произойдет.

На водозаборе обнаружен дефект на одном из двух водоводов диаметром 800 миллиметров. По предварительным данным, дефект возник из-за сильного износа сети и сезонных температурных колебаний, спровоцировавших подвижки грунта, сообщает пресс-служба АКС.

Для устранения дефекта ФАО «Амурводоканал» разработал ряд мероприятий, в которых участвуют бригады не только водозабора «Северный», но и водозаборов «Амурский» и «Коптажный». Все бригады оснащены необходимым оборудованием и техникой.

Восстановительные работы будут происходить без остановки водозабора с частичным понижением подачи воды, так как будет работать всего одна сеть. Возможно незначительное снижение давления в часы максимального водоразбора – утром и вечером – на верхних этажах домов районов птицефабрики, в Моховой Пади и селе Садовое.

Вместе с тем на водозаборах «Коптажный» и «Амурский» будет повышено давление и увеличена подача воды, чтобы компенсировать недостаток воды с водозабора «Северный». Также в режиме повышенной производительности будут работать повысительно-насосные станции города.

Восстановительные работы планируется закончить в течение 25-26 февраля. Заполнение, отчистка и плавный пуск водовода займёт еще один день.

В случае обращений потребителей о полном отсутствии водоснабжения предусмотрены мероприятия по подвозу воды.

«Амурские коммунальные системы приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к данной ситуации», – говорится в сообщении ведомства.

Сообщить об отсутствии водоснабжения и о необходимости организации подвоза воды можно по телефону: 51-88-16, а также с помощью «Амурского сигнала» через мессенджеры WhatsApp и Viber: 8-914-585-75-05.