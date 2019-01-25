Привлекать педагогов в села будут выплатами в 1 миллион рублей

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Кадровую проблему в сельских школах Приамурья хотят решить при помощи программы «Земский учитель», которая направлена на закрепление учителей в селах. Запустить ее хотят во всех регионах с 2020 года.

Проект получит название «Земский учитель» по аналогии с уже действующей в России программой «Земский доктор».

Педагоги, которые захотят переехать в села и малые города, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на ежегодное послание Федеральному собранию президента Путина сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В министерстве образования и науки Амурской области инициативу поддержали. В ведомстве отмечают, что программа «Земский учитель» поможет скорее решить проблему дефицита учителей в амурских селах, педагоги давно ждали подобных мер поддержки и очень часто поднимали этот вопрос, а минобрнауки региона выходило с таким предложением на Министерство образования и науки РФ.

По информации министерства, на сегодняшний день в регионе действуют 298 общеобразовательных организаций, из которых свыше 200 – сельские.

«В школах области насчитывается 47 остродефицитных вакансий. Больше всего не хватает учителей математики (12 вакансий), английского языка (11 вакансий). Кроме того, требуются учителя физики, информатики и начальных классов. При этом все уроки ведутся, образовательный процесс не прерывается», – прокомментировали в отделе общего образования минобрнауки Амурской области.

Уже сейчас для молодых педагогов, которые трудятся в школах Амурской области, действует ряд преимуществ. Среди самых весомых льгот – предоставление жилья и единовременной выплаты. Самые большие подъемные – 150 тысяч рублей – получают молодые учителя Тынды и Селемджинского района.

Кроме того, педагогам предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, а специалистам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и членам их семей обеспечивается компенсация расходов на проезд к местам отдыха. Всего в 2018 году на поддержку учителей (выплаты, приобретение, ремонт жилья) потрачено 18,5 миллиона рублей.

Сообщается, что благодаря принимаемым мерам по закреплению молодых педагогов на селе в этом учебном году в школы Амурской области трудоустроилось рекордное за шесть лет количество молодых учителей. В образовательные организации пришли работать свыше 200 педагогов. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован в 2012/13 учебном году. 12 опытных специалистов приехали работать в школах Приамурья из других регионов России – Забайкалья, ЕАО, Сахалина, Новгородской и Челябинской областей.