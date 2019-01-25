Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 20

Привлекать педагогов в села будут выплатами в 1 миллион рублей

Привлекать педагогов в села будут выплатами в 1 миллион рублей
Фото: архив Амур.инфо

Кадровую проблему в сельских школах Приамурья хотят решить при помощи программы «Земский учитель», которая направлена на закрепление учителей в селах. Запустить ее хотят во всех регионах с 2020 года.

Проект получит название «Земский учитель» по аналогии с уже действующей в России программой «Земский доктор».

Педагоги, которые захотят переехать в села и малые города, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на ежегодное послание Федеральному собранию президента Путина сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В министерстве образования и науки Амурской области инициативу поддержали. В ведомстве отмечают, что программа «Земский учитель» поможет скорее решить проблему дефицита учителей в амурских селах, педагоги давно ждали подобных мер поддержки и очень часто поднимали этот вопрос, а минобрнауки региона выходило с таким предложением на Министерство образования и науки РФ.

По информации министерства, на сегодняшний день в регионе действуют 298 общеобразовательных организаций, из которых свыше 200 – сельские.

«В школах области насчитывается 47 остродефицитных вакансий. Больше всего не хватает учителей математики (12 вакансий), английского языка (11 вакансий). Кроме того, требуются учителя физики, информатики и начальных классов. При этом все уроки ведутся, образовательный процесс не прерывается», – прокомментировали в отделе общего образования минобрнауки Амурской области.

Уже сейчас для молодых педагогов, которые трудятся в школах Амурской области, действует ряд преимуществ. Среди самых весомых льгот – предоставление жилья и единовременной выплаты. Самые большие подъемные – 150 тысяч рублей – получают молодые учителя Тынды и Селемджинского района.

Кроме того, педагогам предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, а специалистам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и членам их семей обеспечивается компенсация расходов на проезд к местам отдыха. Всего в 2018 году на поддержку учителей (выплаты, приобретение, ремонт жилья) потрачено 18,5 миллиона рублей.

Сообщается, что благодаря принимаемым мерам по закреплению молодых педагогов на селе в этом учебном году в школы Амурской области трудоустроилось рекордное за шесть лет количество молодых учителей. В образовательные организации пришли работать свыше 200 педагогов. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован в 2012/13 учебном году. 12 опытных специалистов приехали работать в школах Приамурья из других регионов России – Забайкалья, ЕАО, Сахалина, Новгородской и Челябинской областей.

Просмотров всего: 710

#финансы #школа

распечатать


Общество 74

В Госдуме предложили снижать зарплату учителям, проявившим агрессию к ученикам
Общество 14

Гори они синим пламенем: амурские врачи и учителя про инициативу о запрете подарков
Общество 9

Амурский ОНФ: территория благовещенской школы № 2 благоустроена благодаря активистам
Общество 29

В Благовещенске собираются построить новую школу, детский сад, стадион и торговый центр
Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    «Земский доктор», «Земский учитель»... Те, кто «заимствовал» это слово «земский» хоть понимают его смысл и значение, которым оно было в царской России? Чем было ЗЕМСТВО в нашей стране? )) Лучше бы уж просто именовали реально – «Сельский» - доктор, фельдшер, учитель…

    Сама идея направить и закрепить специалистов на селе, конечно же, правильная и хорошая, только почему обязательно это делать через «миллион», а других вариантов нет ? Работа по направлению, создание хороших условий жизни и труда на селе и т.п.? Конечно, «миллионом» можно привлечь, но вот устроители этого как-то не понимают того, как психологически чувствует себя, подчас, доктор-фельдшер-учитель со своим миллионом, приезжая работать в нищую деревню! (((

    И еще, нужно все-таки разделять и отделять одно от другого: Село – Районный центр (село, пгт.) и Малый город районного подчинения – это ОЧЕНЬ разные статусы! Приехать за миллион работать в райцентр-село и в отдаленное село – это Очень разные подвиги, их нельзя уравнивать миллионом! И села тоже разные, одно село под боком у областного центра или другого города, а другое в "тмутаракане" - за тридевять земель от цивилизации...

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Так, а в чём подвох? Дают 1 млн и надо 10 лет не менять место работы иначе назад придется отдавать? Или из зп вычитать его будут? Или его можно тратить только на покупку жилья в той деревне? Просто так ничего в России не дают!

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Идея может и хорошая.

    Практика показывает, что из этого роЯ не выйдет ни ...я! Как не выходит из любого другого (кроме как чего ЗАПРЕТИТЬ либо ОТНЯТЬ)!

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Вероника Н.

    «Земский доктор», «Земский учитель»... Те, кто «заимствовал» это слово «земский» хоть понимают его смысл и значение, которым оно было в царской России? Чем было ЗЕМСТВО в нашей стране? )) Лучше бы уж просто именовали реально – «Сельский» - доктор, фельдшер, учитель… Сама идея направить и закрепить специалистов на селе, конечно же, правильная и хорошая, только почему обязательно это делать через «миллион», а других вариантов нет ? Работа по направлению, создание хороших условий жизни и труда на селе и т.п.? Конечно, «миллионом» можно привлечь, но вот устроители этого как-то не понимают того, как психологически чувствует себя, подчас, доктор-фельдшер-учитель со своим миллионом, приезжая работать в нищую деревню! ((( И еще, нужно все-таки разделять и отделять одно от другого: Село – Районный центр (село, пгт.) и Малый город районного подчинения – это ОЧЕНЬ разные статусы! Приехать за миллион работать в райцентр-село и в отдаленное село – это Очень разные подвиги, их нельзя уравнивать миллионом! И села тоже разные, одно село под боком у областного центра или другого города, а другое в "тмутаракане" - за тридевять земель от цивилизации...



    Какая разница куда приехать, прямо подвиг, на урановые рудникии их отправляют что ли?, За этот миллион сколько лет в городе пахать придется, а тут и жилье и зарплата и миллион в загашнике имеется. Хорошая идея, думаю учителя молодые поедут за миллионом.Отработают пять ллет, может и осядут

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад

    Леонидова




    Какая разница куда приехать, прямо подвиг, на урановые рудникии их отправляют что ли?, За этот миллион сколько лет в городе пахать придется, а тут и жилье и зарплата и миллион в загашнике имеется. Хорошая идея, думаю учителя молодые поедут за миллионом.Отработают пять ллет, может и осядут



    Ага, прям побегут спотыкаясь за мульт вкалывать. Мульт в загашнике тока в чьём загашнике - вот вопрос.

    Жильё предоставят ... кому это жильё в селе сдалось. В барак разваливающийся посадят. А не хочешь в барак - расчехляй свой муль и строй себе жильё.

    Скажите мне пожалуста - жильё в селе очень дорого в наше время стоит? Да нифига оно не стоит.

    А мульт можно и в городе даже молодому спецу за пару лет откапытить.

    При этом набираясь опыту с коллегами по цеху, а не сидя пнём в отдалённой глуши, где ни сименаров, ни конференций - варись в собственном болоте как хочешь.

  • КП

    КП
    1 час назад

    NoirТак, а в чём подвох? Дают 1 млн и надо 10 лет не менять место работы иначе назад придется отдавать? Или из зп вычитать его будут? Или его можно тратить только на покупку жилья в той деревне? Просто так ничего в России не дают!


    Я так понимаю, что это и есть вся зарплата за 10 лет.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    А почему нельзя просто платить достойную ЗП учителям? Платите 150 тысяч в месяц и никаких подъёмных не нужно. В чем проблема?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    alex 3

    А почему нельзя просто платить достойную ЗП учителям? Платите 150 тысяч в месяц и никаких подъёмных не нужно. В чем проблема?



    Да вы что. Если такую зп учителям в глуши дадут, то придется всем чиновникам и депутатам по нулю к зп прибавлять, а в России денег столько нету. Нельзя просто так уровнять чиновника и учителя по зарплате.

  • Myxira

    Myxira
    59 минут назад

    Почему врачи-миллионеры уезжают из сельских больниц Башкирии.

    Последние шесть лет в Башкирии власти пытаются решить проблему нехватки врачей в сельских больницах программой «Земский доктор».

    Напомним, если специалист отправляется работать в район минимум на пять лет, он получает от государства подъемные – миллион рублей. Только в этом году таким правом воспользовались 100 докторов. Всего же, по данным республиканского Минздрава, с 2012 по 2018 год на работу в села переехали 1421 врач различных специальностей: участковые терапевты, педиатры, стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, дерматологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, неврологи, офтальмологи. Но врачей в республике все равно не хватает, обеспеченность докторами в селах в 2,5 раза ниже, чем в городах. Башкирии сегодня нужны 2230 врачей.

    Почему программа «Земский доктор» оказалась провальной, молодые врачи, получив по миллиону рублей, не задерживаются более положенного в деревнях и как их там удержать, разбирался «Башинформ».

    Читать полностью: http://www.bashinform.ru/longread/doctor-millioner/#ixzz5gWX84LiD

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    Педагоги, не ведитесь. Миллион закончится очень быстро, а село останется.

  • anschutka

    anschutka
    51 минута назад

    А что там делать, в том селе, кроме работы и огорода? Люди держатся 5 лет, и валят без оглядки. Это как вахта получается.

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    Это не вахта, это каторга.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    49 минут назад

    alex 3А почему нельзя просто платить достойную ЗП учителям? Платите 150 тысяч в месяц и никаких подъёмных не нужно.В чем проблема?


    Никакой. Давай сначала, например, НДС поднимем до 35%.

    Из воздуха будем баблишко на бюджетников брать? Или авось сам поймешь...

  • КП

    КП
    41 минута назад

    Allgemeine
    alex 3А почему нельзя просто платить достойную ЗП учителям? Платите 150 тысяч в месяц и никаких подъёмных не нужно.В чем проблема?


    Никакой. Давай сначала, например, НДС поднимем до 35%.

    Из воздуха будем баблишко на бюджетников брать? Или авось сам поймешь...


    Собственно не очень много денег и надо. На Сирию гораздо больше уходит. Дело в мотивации. Вот с этим проблемы.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    28 минут назад

    КПСобственно не очень много денег и надо. На Сирию гораздо больше уходит. Дело в мотивации. Вот с этим проблемы.


    Денег, раз хотят миллионом привлекать, немного, но хватает. Каким боком тут Сирия? В мотивации и дело, и не только денежной.

    Думаешь молодому педагогу, в радость ехать в какие-либо Нью-Васюки и проводить там несколько лет своей жизни в обшарапанной школе, даже за лям?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    23 минуты назад

    Есть такое выражение "дурак встречает войну на пороге СВОЕГО дома".. так вот, умнек, чтоб ты ЗНАЛ. В армии скоплено ОГРОМНОЕ количество старых боеприпасов, а военные теряют навыки ведения боевых действий, для поддержания уровня боеготовности в Армии необходимо проводить учения в РАЗЛИЧНЫХ условиях. Так вот, в Сирии используются боеприпасы, которые НЕОБХОДИМО отстреливать из-за того,что они СКОПИЛИСЬ ГРУЗОМ на складах и в случае ведения боевых действий могут оказаться НЕ ПРИГОДНЫМИ, а новые виды вооружений ПРОИЗВОДЯТСЯ. Военные используют средства не ВМЕСТО пенсий, а СВОИ статьи бюджета.

    О том, что такое ДЕНЬГИ и ОТКУДА они берутся я тут местных икспертов спрашивал, не захотели они рассказывать видимо ТАКИЕ они эксперты. В общем я сам потрудился изучать вопрос денежного обращения и УТВЕРЖДАЮ, что НИКАКОГО отношения Сирия не имеет к уровню жизни.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    Вместо того, чтобы развивать ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ и развивать ресурсную базу эти ДЕЯТЕЛИ раздают деньги, пытаясь удержать ими людей на селе. А что с инфраструктурой? А НИЧЕГО!,. А ведь могли ДАВАТЬ жильё, например ДОМ в котором было бы сразу отведено несколько помещений различного назначения: Зал, спальня, гостевая комната (она же детская), кухня. В дальнейшем к этому дому могли пристраиваться летняя веранда, столовая, кабинет. Дом передавать во владение, а спустя=, например, 20 лет он переходит в собственность.

    Нынешний Минздрав побуждает делать следующее: ехать на село, снимать там абы какое помещение, не редко при больницах и жить, а на подъёмные делать первый взнос за ипотеку и сдавать квартиру в Благовещенске. Отбыв срок они возвращаются в город и занимаются частной практикой, или устраиваются в медцентры, не редко ВООБЩЕ меняют род занятий нахрен.

    Тоже самое теперь делает Минобр теперь.

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад



    ~~Сергей Труш

    что такое ДЕНЬГИ и ОТКУДА они берутся











  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    клоун

  • КП

    КП
    1 минута назад

    Allgemeine
    КПСобственно не очень много денег и надо. На Сирию гораздо больше уходит. Дело в мотивации. Вот с этим проблемы.


    Денег, раз хотят миллионом привлекать, немного, но хватает. Каким боком тут Сирия? В мотивации и дело, и не только денежной.

    Думаешь молодому педагогу, в радость ехать в какие-либо Нью-Васюки и проводить там несколько лет своей жизни в обшарапанной школе, даже за лям?


    В мотивации тем, кто платит. Каким то учителям заплатить 150 тысяч? Да они удавятся. А Сирия при том, как тратится деньги налоооплатильщиков. Приоритеты бюджета. Здравоохранение и образование самые тощие статьи бюджета. И на них ещё пытаются сэкономить. В правоохранительных структурах у нас 2 миллиона человек. Каждый получает не плохую зарплату. А учителям придумывают непонятные схемы, хотя их на несколько порядков меньше.

Показать все (20) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь