На ремонт детской стоматологии и областной библиотеки выделят деньги

Доходы областного бюджета будут увеличены примерно на 1 миллиард 493 миллиона рублей. Об этом сообщается в законопроекте, подготовленном для рассмотрения в первом чтении на сессии в четверг, 28 февраля. Доходы вырастут благодаря поступлениям налога на прибыль, уплаты акцизов на алкоголь и налога на доходы физических лиц.

В рамках заседания Законодательного собрания Амурской области планируется пересмотреть расходы. В частности, 500 тысяч рублей запланировано направить на корректировку проектной документации по строительству корпуса Малиновского дома-интерната. 2 миллиона 880 тысяч рублей пойдут на возмещение затрат транспортным предприятиям, которые перевозят детей из многодетных семей.

Почти 13 миллионов предложено выделить льготникам, проживающим в зонах, не охваченных цифровым вещанием. Средства предназначены на приобретение и установку оборудования для спутникового телевидения.

Примерно 34 с половиной миллиона рублей направят на оплату коммунальных услуг жилья ветеранов труда. 4 миллиона предлагается выделить на возмещение затрат, связанных с реализацией продуктов питания по продуктовым картам.

Ожидается, что государственный архив Амурской области получит почти 10 миллионов рублей на установку автоматической системы пожаротушения, замену дверей хранилища на противопожарные и оснащение аварийным освещением.

25 миллионов предназначено на сохранение памятников амурчан, погибших в годы войны. На ремонт фасада областной библиотеки выделят 22 миллиона рублей.

84 миллиона областные власти хотят направить на разработку проектно-сметной документации на строительство мусороперерабатывающих комплексов в Свободном и в Бурейском районе. Ранее Амур.инфо сообщало, что деньги на возведение объектов будут выделены из федерального бюджета в 2020-2021 годах. 9 миллионов рублей перечислят на создание проекта для перевода объектов ЖКХ на потребление природного газа.

Дополнительные деньги придут и в амурскую медицину. Так, больше 66 миллионов рублей планируется выделить на лекарственное обеспечение больных вирусными гепатитами. На капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники предлагается направить больше 36 миллионов рублей.

500 тысяч рублей пойдут на проведение выборов депутата Законодательного собрания Амурской области. Законопроект о внесении изменений в бюджет амурские парламентарии рассмотрят в четверг, 28 февраля.