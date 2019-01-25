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25февраля
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сегодня, 13:28 0

Объявлены победители премии «Оскар» 2018 года

Объявлены победители премии «Оскар» 2018 года
Фото: ru.depositphotos.com

25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом признана кинолента «Зеленая книга».

В номинации лучший актер победу одержал Рами Малек, исполнивший роль в фильме «Богемская рапсодия». Лучшей актрисой признана Оливия Колман, исполнившая главную роль в фильме «Фаворитка».

За лучшую режиссерскую работу приз киноакадемиков за фильм «Рома» получил режиссер Альфонсо Куарон. Кроме того, ему вручили «Оскар» за операторское мастерство. Также «Рома» награждена золотой статуэткой в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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#кино #шоу-бизнес

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