Благовещенскую мэрию через суд обязали капитально отремонтировать тепловые сети

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Благовещенский прокурор в судебном порядке обязал администрацию города выполнить капитальный ремонт тепловых сетей. До августа должны быть отремонтированы более полутора километров теплосетей.

Прокуратура Благовещенска провела проверку и установила, что в границах улиц Северная – Политехническая – Конная – Чайковского проложены тепловые сети общей протяженностью 1 768,5 метра.

При этом из содержания техпаспортов на сети следовало, что на 2007 год – год подготовки техпаспорта – их износ уже составил от 65 % до 85%.

Собственником указанных тепловых сетей, по информации прокуратуры Амурской области, является администрация города Благовещенска. По закону мэрия обязана проводить капитальный ремонт муниципального имущества.

В связи с этим прокурор города направил в Благовещенский городской суд исковое заявление с тем, чтобы тот обязал администрацию выполнить капитальный ремонт тепловых сетей до 1 августа 2019 года.

15 февраля Благовещенский городской суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил. Решение суда в силу еще не вступило.