Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:20 7

Благовещенскую мэрию через суд обязали капитально отремонтировать тепловые сети

Благовещенскую мэрию через суд обязали капитально отремонтировать тепловые сети
Фото: архив Амур.инфо

Благовещенский прокурор в судебном порядке обязал администрацию города выполнить капитальный ремонт тепловых сетей. До августа должны быть отремонтированы более полутора километров теплосетей.

Прокуратура Благовещенска провела проверку и установила, что в границах улиц Северная – Политехническая – Конная – Чайковского проложены тепловые сети общей протяженностью 1 768,5 метра.

При этом из содержания техпаспортов на сети следовало, что на 2007 год – год подготовки техпаспорта – их износ уже составил от 65 % до 85%.

Собственником указанных тепловых сетей, по информации прокуратуры Амурской области, является администрация города Благовещенска. По закону мэрия обязана проводить капитальный ремонт муниципального имущества.

В связи с этим прокурор города направил в Благовещенский городской суд исковое заявление с тем, чтобы тот обязал администрацию выполнить капитальный ремонт тепловых сетей до 1 августа 2019 года.

15 февраля Благовещенский городской суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил. Решение суда в силу еще не вступило.

Просмотров всего: 999

#городская власть #закон #суды

распечатать


Общество 47

Александру Мигуле снизили срок заключения до 5 с половиной лет
Происшествия 6

В Благовещенске арестовали украинца за публикацию в соцсетях
Происшествия

Дебошир ударил полицейского возле амурского наркодиспансера
Происшествия 9

Благовещенка ударила ножом сожителя за то, что тот уронил телевизор
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    во во-их судить надо-а их проплаченные депутаты выбирают

  • moon

    moon
    3 часа назад

    Я всегда думал АКС сетями занимается, а оказывается мэрия...

  • moon

    moon
    3 часа назад

    Я всегда думал АКС сетями занимается, а оказывается мэрия...

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    свои прямые обязанности мэр не исполняет-а рвётся на второй срок

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    бабка оборзела работать вообще не хочет

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    да ну тут же лучший зам по жкх был - тепреь вроде свободный возглавляет

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Я не очень поняла, почему решение суда еще не вошло в действие?

    На моей памяти, извините, суд, если ошибаюсь, вроде первое конкретное

    решение по неисполнительности мэрией своих обязанностей?

    А еше бы решение по уничтожению деревьев, загаженным улицам, по уничтожению

    и выдавливанию общественного транспорта и замене его частными "микриками"...

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь