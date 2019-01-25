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25февраля
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сегодня, 12:46 0

В выходные в Приамурье горели сразу четыре гаража

В выходные в Приамурье горели сразу четыре гаража
Фото: Амур.инфо (архив)

За минувшие выходные, 23-24 февраля, амурские огнеборцы четыре раза выезжали на тушение гаражей. Три строения удалось спасти, а один гараж был поврежден полностью – позднее сообщение не оставило ему шансов.

23 февраля загорелся гараж в Благовещенске по улице Северной. Внутри находился автомобиль. И строение, и транспортное средство пожарные спасли, справившись с открытым горением за 10 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Утром 24 февраля гараж загорелся в поселке Заречный, на его тушение незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска и пожарно-спасательной части № 41 села Усть-Ивановка. Гараж и находившийся в нем автомобиль огнеборцы спасли, огонь успел повредить лишь потолочное перекрытие на площади один квадратный метр.

Еще один гараж тушили в Благовещенске днем 24 февраля, строение загорелось на улице Политехнической. Пожарные справились с огнем в течение трех минут, гараж отстояли, повреждены только вещи на площади два квадратных метра.

О пожаре в гараже в селе Белогорье днем 24 февраля сообщили поздно. На момент прибытия пожарных расчетов строение горело открытым пламенем, в нем находился автомобиль иностранного производства. В результате гараж был поврежден огнем по всей площади, авто уничтожено.

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#пожары #происшествия #транспорт

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