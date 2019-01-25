Всего за три дня благотворители собрали деньги для амурчанина-инвалида

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июле 2017 года у Константина Пичиненко случилась беда: молодой человек во время купания сломал шею и стал инвалидом. Благодаря помощи родственников и упорным занятиям Косте удается понемногу восстанавливать подвижность рук, а ноги остаются парализованными. Чтобы ускорить восстановление, Константину нужен тренажер «Имитрон».

Покупка дорогого тренажера была не под силу родственникам Кости, поэтому они решили обратиться за помощью к людям. В четверг, 21 февраля, Амур.инфо опубликовала материал об этом. В настоящее время сумма, необходимая для покупки тренажера, собрана, и деньги продолжают поступать.

«Друзья, сбор закрыт, больше перечислять не нужно, спасибо всем вам огромное!» – благодарит Константин.

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» двоюродный брат Константина Дмитрий, на карту которого производился сбор средств, всего поступило 114 000 рублей. «Сам тренажер стоит больше 75 000 рублей, плюс плата за доставку транспортной компанией. Мы уже оформили заказ, скоро привезут тренажер, мы сфотографируем его, чтобы отчитаться о тратах. Мы очень всем благодарны, даже не ожидали, что наша просьба получит такой отклик! Это очень трогательно, спасибо вам!» – сказал Дмитрий Марковенко.