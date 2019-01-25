Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:23 1

Детсад Свободного поборется за звание самого престижного в России

Детсад Свободного поборется за звание самого престижного в России
Фото: amurobl.ru

Детский сад № 16 города Свободного участвует в открытом межрегиональном конкурсе «100 престижных детских садов России». Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, учреждение прошло отборочный этап.

«Мы получили сертификат о прохождении отборочного этапа конкурса, – рассказал начальник управления образования Свободного Виталий Булыгин. – Организаторы проводили мониторинг сайтов дошкольных образовательных учреждений, по итогам которого и отобраны детские сады России, которые могут участвовать во втором этапе конкурса "100 престижных садов России"».

В 2018 году этот детсад вошел в 1 000 лучших организаций дошкольного образования России по итогам всероссийского смотр-конкурса «Образцовый детский сад».

Просмотров всего: 1826

#дети #Свободный

распечатать


Происшествия 34

Teлeпpoгpaммa «Пycть гoвopят» зaинтepecoвaлacь историей в Cвoбoднoм об отце, насиловавшем дочек

Общество 7

В Свободном детям-самбистам негде заниматься
Происшествия 11

В Свободном задержали мужчину, демонстрировавшего половые органы 11-летней девочке
Происшествия 1

В Зее пьяный мопедист устроил ДТП, в Свободном водитель сбил детей во дворе

31 июля 2015, 13:44
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Это образцовый детский сад?Уличная площадка (что на фото) - это совковый примитив, в среднем сельском детсаде лучше! А нахождение детсада рядом с кочегаркой - Труба виднеется на фото за забором - это нормально, это образцово? А старые, покосившиеся деревья на детской площадке? А оформление фасада здания, как у солдатской казармы? Или я что-то не понимаю, или это фото с другого, не Образцового детсада...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь