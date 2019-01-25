Детсад Свободного поборется за звание самого престижного в России

Фото: amurobl.ru

Детский сад № 16 города Свободного участвует в открытом межрегиональном конкурсе «100 престижных детских садов России». Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, учреждение прошло отборочный этап.

«Мы получили сертификат о прохождении отборочного этапа конкурса, – рассказал начальник управления образования Свободного Виталий Булыгин. – Организаторы проводили мониторинг сайтов дошкольных образовательных учреждений, по итогам которого и отобраны детские сады России, которые могут участвовать во втором этапе конкурса "100 престижных садов России"».

В 2018 году этот детсад вошел в 1 000 лучших организаций дошкольного образования России по итогам всероссийского смотр-конкурса «Образцовый детский сад».