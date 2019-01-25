Член Общественной палаты РФ: начальник колонии, где сидел Цеповяз, отстранен от должности

Общественная палата РФ опубликовала информацию по итогам проверки исправительной колонии села Среднебелая, в которой отбывал наказание один из членов «кущевской банды» Вячеслав Цеповяз. Сообщается об отстранении от должности начальника колонии.

Член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов 21 февраля посетил исправительную колонию № 3 Амурской области, чтобы проверить, в каких условиях содержался Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевской.

На проверке также присутствовали заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора, амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Козлов. Сопровождал проверяющих заместитель начальника УФСИН России по Амурской области Виктор Савин и руководство колонии, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Большой скандал разразился в ноябре 2018 года, когда в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а также с едой не из тюремного меню — шашлыком, красной икрой, крабами. Следственный комитет тогда возбудил в отношении должностных лиц колонии уголовное дело о превышении полномочий. Еще одно уголовное дело против руководства колонии возбудила прокуратура в январе 2019 года.

В январе и феврале 2019 года в СМИ появились видеозаписи, показывающие угодья с пасекой, по которым проводит экскурсию Цеповяз. На видео он также показывал свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, и место, где он пьет чай и играет в нарды. Прокуратура Амурской области заявила, что видеозапись относится к периоду 2015–2016 годов, когда Цеповяз работал на пасеке, и по ней уже приняты меры прокурорского реагирования.

Дмитрий Носов в ходе инспекции амурской колонии посетил помещения, в которых содержался до недавнего времени Цеповяз, до перевода в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий.

«Мы посмотрели те помещения, в которых содержался Цеповяз и на облегченном режиме, и затем на обычном режиме. Облегченный режим я бы не назвал таким уж облегченным. За последнее время я посетил много мест принудительного содержания с общественными проверками. Так вот смею вас заверить, что я встречал и гораздо лучшие условия. Вообще, это среднестатистическая простая колония, которая находится на определенном удалении от административного центра», — сказал Носов.

Общественник также осмотрел пасеку колонии, которая попала на видео. «Это 20–30 ульев в хозблоке, где также выращиваются помидоры, лук и огурцы», — рассказал он.

«Площадь пасеки — одна-две сотки. Конечно, заготовка шашлыка — это нарушение. Как Цеповяз попал на условия облегченного режима, непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решают прокуратура и следствие. Я думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Дмитрий Носов.

На сайте амурского УФСИН указано, что возглавляет среднебельскую колонию подполковник внутренней службы Александр Иванович Радьков. И по официальной информации он находится в отпуске.

Помимо проверки, член Общественной палаты РФ и прокурорские работники провели личный прием осужденных. Обратившиеся на прием получили квалифицированные ответы на вопросы, касающиеся аспектов помилования и условно-досрочного освобождения. По отдельным обращениям ответы будут направлены заявителям в установленные законодательством сроки.

Дмитрий Носов поговорил с восемью осужденными, которых подробно расспросил об условиях содержания в колонии. «Все они говорили, что это обычная колония и какого-то давления со стороны сотрудников нет», — отметил он.

По словам Дмитрия Носова, прокуратура Амурской области держит на контроле ситуацию в колонии: «Только за прошлый год там было выявлено около 200 нарушений. Прокуратура вносила представления, и ее усилиями было возбуждено уголовное дело, по которому сейчас ведется расследование, как по отношению к Цеповязу были допущены поблажки».