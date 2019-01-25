В Благовещенске неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчине вынесли приговор за уклонение от выплаты алиментов несовершеннолетнему ребенку.

Горожанин был обязан ежемесячно уплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 всех видов заработка и иного дохода. Установленный срок – начиная с сентября 2004 года и до совершеннолетия ребенка.

В октябре 2008 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание ребенка. Мужчина, несмотря на возбуждение исполнительного производства, к ежемесячным выплатам алиментов не приступил, иной материальной помощи ребенку не оказывал.

В мае 2018 года судебным приставом-исполнителем в отношении горожанина был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи благовещенец был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили административное наказание в виде 80 часов обязательных работ. Это наказание мужчина отбыл.

В дальнейшем, понимая, что в случае последующего уклонения от уплаты алиментов он может быть привлечен к уголовной ответственности, горожанин в сентябре 2018 года произвел оплату в сумме 2 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, это «несоразмерно установленному судебным приказом ежемесячному размеру алиментов и сумме общей задолженности по уплате алиментов». Она по состоянию на сентябрь 2018 года составила 933 484 рубля 74 копейки.

«Таким образом, (…), подвергнутый административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 80 часов, со дня вступления постановления в законную силу, умышленно уклонялся от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Являясь трудоспособным, длительное время без уважительных причин активных мер, направленных на поиски постоянного места работы и официальное трудоустройство, не предпринимал. Имея право обратиться в Государственное учреждение "Центр занятости населения Амурской области" для поиска подходящего рабочего места, правом обращения в данное учреждение длительное время без уважительных причин не воспользовался», – констатирует суд.

В результате образовалась задолженность по алиментам: в период с мая по сентябрь 2018 года – 28 213 рублей 90 копеек, общая задолженность по состоянию на сентябрь 2018 года – 933 484 рубля 74 копейки.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, с предъявленным обвинением согласился.

Суд признал горожанина виновным, приговорив его к 4 месяцам исправительных работ, с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.