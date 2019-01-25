С жителей Зеи незаконно взимали двойную плату за коммунальные услуги

Прокуратура Зейского района в ходе проверки законности выставления ресурсоснабжающими организациями потребителям Зеи платы за очистку стоков выявила нарушения. Оказалось, что за коммунальные услуги люди платили в два раза больше. Речь идет о жилых домах и нежилых объектах, имеющих индивидуальные септики.

Как сообщает областная прокуратура, с ноября 2018 года ООО «Зейские системы водоотведения» через Расчетно-кассовый центр начало выставлять счет-квитанции на оплату очистки стоков потребителям Зеи, не подключенным к централизованной системе водоотведения, но имеющим подключение к централизованной системе холодного водоснабжения – это около 259 потребителей. Начисление платы при этом производилось, исходя из объема потребленной холодной воды с применением тарифа на очистку жидких бытовых отходов, утвержденным приказом УГРЦиТ по Амурской области.

Фактически плата за очистку стоков с потребителей, не имеющих подключения к централизованной системе водоотведения, взималась дважды: лицами оказывающими услуги по откачке и транспортировке стоков и ООО «Зейские системы водоотведения», что является незаконным.

«В связи с выявленными нарушениями в Зейский районный суд в защиту неопределенного круга лиц направлено исковое заявление с требованиями о признать незаконными действий ООО «Зейские системы водоотведения», ООО «Расчетно-кассовый центр» по взиманию и начислению платы за услугу по очистке стоков потребителям, оплатившим услугу по очистке стоков лицам, осуществляющим транспортировку стоков ассенизационным автомобилем, а также действий по взиманию и начислению платы за очистку стоков потребителям, не имеющих подключения к централизованной системе водоотведения Зеи, исходя из показаний индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения либо нормативов потребления холодного водоснабжения», – сообщается на сайте прокуратуры.

Решением Зейского районного суда от 21 февраля 2019 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, суд обязал произвести перерасчет гражданам.

Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокурора Зейского района.