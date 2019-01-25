Трехлетняя девочка, оставленная дома одна, умерла от жажды

Трехлетняя девочка, умерла от обезвоживания в пустом доме в Кирове. Скончалась она из-за того, что мать и бабушка не договорились, кто будет сидеть с ребенком. Каждая из женщин думала, что с малышкой сидит другая.

«Московский комсомолец» отмечает, что мать не считает себя виновной в трагедии. Правозащитник Ярослав Михайлов пояснил газете, что в поведении пенсионерки «есть некие странности, собственно, как и у ее дочери». В день рождения дочери мать, находясь в неустановленном месте, поздравляла малышку с праздником в соцсетях.

Соседи рассказали журналистам, что ребенок часто оставался дома один, порой на срок до трех суток. По их словам, участковый знал об этом, но ничего не предпринимал. Также девочка с рождения не наблюдалась у педиатра, ей не ставили ни одной прививки.

Тело ребенка было найдено днем 20 февраля. Мать оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды. Ее тело нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.

Матери предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» часть 2 статьи 105 УК). Она задержана. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.