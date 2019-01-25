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сегодня, 11:19 1

Пассажиров московского метро завлекают на Дальний Восток

Пассажиров московского метро завлекают на Дальний Восток
Фото: ru.depositphotos.com

В метрополитене Москвы появилась реклама рабочих мест на Дальнем Востоке. Людей зазывают в ДВФО хорошими зарплатами и землей. В рекламе говорится о 134 тысячах новых рабочих мест. При этом, как пишет РИА «Восток-Медиа», попасть на сайт рекламодателя не так просто.

В Московском метрополитене появились целые вагоны, оклеенные предложениями о работе на Дальнем Востоке. Рекламные баннеры и плакаты гласят, что региону требуется больше 100 тысяч специалистов в различных областях. Востребованными остаются работники в области сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и логистики, рыбной промышленности и эксперты по добыче полезных ископаемых.

Фото: Vladimir Fokin, tweeter

Фото: vedomosti.ru​

Однако самостоятельно ознакомиться с действующими вакансиями и зарплатой оказывается не так-то просто. При переходе по указанному в рекламе адресу сайта пользователями из Приморского края, периодически отображается информация о продаже данного домена. При этом с московских IP-адресов таких проблем не возникает, сайт в большинстве случаев открывается корректно.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, что подбором персонала в регион занимается Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На сайте работодателя есть полный перечень вакансий и критериев отбора потенциальных соискателей.

Отмечается, что эта структура создана по поручению президента РФ Владимира Путина и финансируется федеральным бюджетом. Ведомство призвано привлечь недостающие кадры в ДВФО, а также плодотворно повлиять на демографическую составляющую в регионе.

Фото: printscreen РИА «Восток-Медиа»

Фото: printscreen РИА «Восток-Медиа»​

Согласно размещенной на сайте информации, потенциальных соискателей ждут хорошие зарплаты, – при этом их уровень обещают на 25 % выше, чем в среднем по стране. Так, среди горящих вакансий есть электрогазосварщики и инженеры, требующиеся в Приморье. Этим специалистам обещают зарплату в Большом Камне до 115 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей может получать обычный ветеринарный врач, решивший приехать на работу во Владивосток. Подобная зарплата ждет и агронома, решившегося на переезд в Южно-Сахалинск. При этом в некоторых случаях правительство обещает выделить землю, например для обоснования нового работника в Якутии.

РИА «Восток-Медиа» сообщает, что неоднократно писало о реальной зарплате в Приморье, уровень которой зачастую возмущает местное население.

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#Дальний Восток #работа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    18 минут назад

    работа ЕР видна!

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