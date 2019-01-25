Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Том Нойвирт, известный в мире как Кончита Вурст, привык шокировать публику внешним видом. Экстравагантный образ «женщины с бородой» принес ему победу на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году. 24 февраля эпатажная звезда побрилась налысо, о чем сообщила в своем Инстаграме.

Австрийский певец, создавший альтер-эго Кончиту Вурст, всегда шокировал своим внешним видом. После победы на «Евровидении» Том в образе Кончиты продолжил выступать и давать концерты, снимался в рекламных роликах и выпустил сольный альбом. Неоднозначную реакцию и популярность обеспечивало сочетание женских платьев и темных локонов с аккуратной мужской бородой артиста. 24 февраля поклонников поразило новое фото, опубликованное в Инстаграме Вурст, где вместо привычной шевелюры оказалась лысина.

Два года назад Том Нойвирт заявил, что он и Кончита – абсолютно разные люди и когда-нибудь Кончита перестанет существовать. Звезда сообщил, что он не знает точной даты наступления события, но мечтает создать новую звезду уже мужского пола. Возможно, это время уже пришло, и артист начал преобразования с имиджа Кончиты. На фотоснимке в аккаунте Вурст идет по коридору в алом платье с растительностью на лице, но уже без роскошной шевелюры.

«Наконец вернулась», – написала Кончита Вурст под фотографией.

Подписчики не приняли во внимание информацию о приезде Вурст с концерта, зато стали бурно комментировать новую прическу. Многие не могли подобрать слов. Кому-то понравилось, что звезда стала более «естественной», другие восприняли имидж певицы в штыки. «Волосы! Только не волосы! Ты убила их».

Впервые после «Евровидения» звезда рискнула изменить прическу не первый раз. В 2018 году Кончита предстала перед публикой блондинкой, осветлив не только волосы, но и бороду.

С 2015 года Кончита Вурст выпустила три альбома, а сразу после победы в «Евровидении» была признана «Человеком года». Несмотря на противоречивый образ, все, кто общаются с Кончитой, отмечают, что она открытая и всегда дает комментарии журналистам.

Успех исполнительницы на международной арене контрастирует с состоянием здоровья артистки. В 2018 году Кончита рассказала, что она уже несколько лет живет с ВИЧ. Долгое время певица скрывала эту информацию от СМИ, ограждая от неудобных вопросов близких людей. Сейчас австрийская звезда проходит терапию и не только сохраняет оптимизм с подобным диагнозом, но и активно занимается творчеством, сообщает Starhit.ru.