Более 12 миллионов направят на жилье для молодых специалистов в селах Приамурья

Региональный минсельхоз подписал с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению устойчивого развития сельских территорий. Деньги будут направлены на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.

«Минсельхоз региона уже подготовил проекты соглашений между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии с четырьмя районами: Благовещенским, Ивановским, Серышевским, Тамбовским», – пояснил губернатор Василий Орлов.

В этих четырех районах в текущем году построят и приобретут в общей сложности 633 квадратных метра жилья. Из 12,6 миллиона рублей 8 – средства федеральной субсидии.

Благодаря реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на территории Амурской области было построено (приобретено) 20 262 квадратных метра жилья, участниками программы стали 259 человек.