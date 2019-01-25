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сегодня, 11:18 0

Более 12 миллионов направят на жилье для молодых специалистов в селах Приамурья

Более 12 миллионов направят на жилье для молодых специалистов в селах Приамурья
Фото: www.kopyl.by

Региональный минсельхоз подписал с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению устойчивого развития сельских территорий. Деньги будут направлены на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.

«Минсельхоз региона уже подготовил проекты соглашений между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии с четырьмя районами: Благовещенским, Ивановским, Серышевским, Тамбовским», – пояснил губернатор Василий Орлов.

В этих четырех районах в текущем году построят и приобретут в общей сложности 633 квадратных метра жилья. Из 12,6 миллиона рублей 8 – средства федеральной субсидии.

Благодаря реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на территории Амурской области было построено (приобретено) 20 262 квадратных метра жилья, участниками программы стали 259 человек.

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#областная власть

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