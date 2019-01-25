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Три амурские хоккейные команды вышли в финалы турнира «Золотая шайба»

Три амурские хоккейные команды вышли в финалы турнира «Золотая шайба»
Фото: minsportamur.ru

24 февраля в Благовещенске завершился региональный этап всероссийских соревнований на призы клуба «Золотая шайба» среди хоккеистов 2004-2005 годов рождения. Шесть команд, представляющие областной центр, Райчихинск, Свободный, поселок Новобурейский, боролись за путевку в финальную стадию соревнований, которые пройдут в Смоленске с 14 по 22 апреля.

Спор за первое место развернулся между благовещенским «Форвардом» и свободненским «Союзом». Все решилось в последнем туре, когда лидеры встретились друг с другом. Матч проходил в обоюдоострой борьбе с примерно равными возможностями, в основное время победитель так и не был выявлен – 4:4. В овертайме точку поставил игрок «Союза» Степан Бардов. Свободненцы завоевали путевку в финал под руководством тренеров Игоря Дунаева и Сергея Крылатова.

Региональные этапы «Золотой шайбы» завершены: в младшей группе (2008-2009 годы рождения) победителями стали хоккеисты благовещенского «Форварда». Они представят Амурскую область на финале в Сочи (5-13 апреля). В средней (2006-2007 годы рождения) победил свободненский «Союз», который поедет на финал в Пермь (16-24 марта), пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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