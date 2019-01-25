Пенсионный фонд перечислит 70 миллионов 878 амурским семьям

Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал амурским семьям, которые обратились с заявлениями на погашение ипотеки, приобретение жилья и образование детей во второй половине января. В общей сложности средства получат 878 человек. В списке – вся Амурская область.

22 февраля фонд перечислил материнский капитал семьям, решившим направить средства на приобретение и строительство жилья, а также оплату ипотечных кредитов. Таковых 133, общая сумма выплат составила 54,2 миллиона рублей. Также Пенсионный фонд оплатит заявления 222 семей, направивших средства маткапитала на образование детей и детсады. Общая сумма выплат составит 7,8 миллиона рублей. Их них 6,3 миллиона пойдут на оплату содержания в детсадах 171 амурского дошкольника.

В понедельник, 25 февраля, ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала получат 523 семьи на сумму 8 миллионов рублей.

Следующее перечисление семьям, имеющим сертификаты, планируется до 14 марта по заявлениям, поданным в Пенсионный фонд в первой половине февраля. Оплата сделок маткапиталом производится не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшить жилищные условия, оплатить образовательные услуги для детей, сформировать будущую пенсию мамы и оплатить товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года. Необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.