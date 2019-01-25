В 2019 году должна заработать система контроля за водителями такси

«Речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Не по каждому в отдельности – это можно сделать уже сейчас, – а по списку. К примеру, выходят на работу 1 000 человек. По водительскому удостоверению мы можем "пробить" каждого, но это очень долго. А если будет пакетная выгрузка водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то все будет быстро: нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления. Опять же за системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение», – рассказал он.

По его словам, новая система позволит также отследить техническое состояние автомобиля.

«Когда мы зайдем в систему, мы будем видеть реальное техническое состояние автомобиля. Главное для нас – предотвратить незаконные перевозки. Поэтому мы заинтересованы совместными усилиями с органами исполнительной власти и с надзорными органами разработать такую систему. И мы ее сделаем, она заработает в этом году», – добавил Черников.