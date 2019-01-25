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сегодня, 10:33 1

В 2019 году должна заработать система контроля за водителями такси

В 2019 году должна заработать система контроля за водителями такси
Фото: ru.depositphotos.com

ГИБДД разрабатывает систему учета и контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин. Она заработает в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Не по каждому в отдельности – это можно сделать уже сейчас, – а по списку. К примеру, выходят на работу 1 000 человек. По водительскому удостоверению мы можем "пробить" каждого, но это очень долго. А если будет пакетная выгрузка водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то все будет быстро: нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления. Опять же за системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение», – рассказал он.

По его словам, новая система позволит также отследить техническое состояние автомобиля.

«Когда мы зайдем в систему, мы будем видеть реальное техническое состояние автомобиля. Главное для нас – предотвратить незаконные перевозки. Поэтому мы заинтересованы совместными усилиями с органами исполнительной власти и с надзорными органами разработать такую систему. И мы ее сделаем, она заработает в этом году», – добавил Черников.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • ignatkhasanov

    ignatkhasanov
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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