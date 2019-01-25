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25февраля
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сегодня, 10:15 1

В Благовещенске за неделю установлено 7 тепловых рекордов

В Благовещенске за неделю установлено 7 тепловых рекордов
Фото: pixabay.com

Период с 17 февраля в Амурской области выдался очень теплым. Начиная с этой даты в регионе почти каждый день фиксировались тепловые рекорды как дневных, так и ночных температур. В Благовещенске за неделю было установлено 7 таких рекордов.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская, столь теплые периоды для февраля в Приамурье довольно редки. Обычно это наблюдают не чаще чем раз в 10 лет. Похожая ситуация в феврале наблюдалась в 1989, 1998 и 2002 годах.

При этом средняя температура февраля 2019 года может не стать рекордной, поскольку в месяце были и очень холодные дни – с 4 по 7 число.

В Благовещенске за неделю установлены следующие тепловые рекорды: ночью 17 февраля – минус 7,5 градуса; днем 17 февраля – плюс 1,8 градуса; днем 18 февраля – плюс 2 градуса; днем 19 февраля – плюс 0,6 градуса; днем 21 февраля – плюс 2,9 градуса; днем 23 февраля – плюс 5,9 градуса; ночью 24 февраля – минус 5,7 градуса.

Самая высокая температура за этот период в Благовещенске составила плюс 5,9 градуса днем 23 февраля. По словам Светланы Анатольевны, только однажды в феврале было теплее – 28 февраля 1998 года – то есть гораздо позднее. Тогда зафиксировали плюс 7 градусов.

Специалист также подчеркнула, что рекордные показатели февраля 2019 года превзошли предыдущие значительно.

«Исходя из длительности этого периода, уровня температур, получается, что мы живем на месяц раньше климатического графика. Фактически, это температуры – и ночные, и дневные – второй половины марта», – сказала Светлана Казачинская.

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#погода

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Комментарии
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  • ignatkhasanov

    ignatkhasanov
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