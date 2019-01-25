Амурские аграрии неожиданно выигрывают от американо-китайской торговой ссоры

Статью в переводе опубликовал проект ИноСМИ. «Село Раздольное, Россия – колхоз "Партизан" в этом сибирском селе мог оказаться на свалке истории, как тысячи других подобных ему хозяйств, пришедших в упадок после развала Советского Союза. Вместо этого он недавно собрал самый большой урожай за всю свою 90-летнюю историю, что позволило приобрести новую технику и выплатить рекордные премии», – пишет WSJ. Секрет успеха заключается в соевых бобах, а также в том, что китайский рынок находится всего в 20 километрах.

Тем временем российские фермеры, в том числе из агрофирмы «Партизан» в Амурской области, своими поставками компенсируют часть потерянного американцами экспорта соевых бобов. Агрофирма имеет 27 тысяч гектаров пашни и является коллективной собственностью некоторых ее работников. «Раньше было очень сложно продавать здесь соевые бобы, – сказал генеральный директор агрофирмы "Партизан" Виктор Силохин. – А сегодня мне каждый день звонят из Китая».

Общий объем торговли России с Китаем, со своим крупнейшим торговым партнером, согласно официальным китайским данным, вырос более чем на 27 % в прошлом году и превысил уровень в 100 миллиардов долларов. Значительное место в торговле между двумя странами занимает нефть, природный газ и металлы. Однако российский сельскохозяйственный экспорт тоже растет, особенно поставки соевых бобов, которые за четыре года увеличились более чем в 10 раз и составляют теперь почти миллион тонн.

«Рост взаимной торговли поддерживается личными усилиями председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которые развивают партнерство для того, чтобы бросить вызов Вашингтону как на дипломатическом, так и на экономическом уровнях», – пишет WSJ. Преимущественно частные инвестиции и рекордный объем экспорта соевых бобов из дальневосточного региона России, имеющей с Китаем общую границу протяженностью 4 200 километров, демонстрируют усилия некоторых небольших и средних предприятий и ферм, которые рассчитывают капитализировать предпринимаемые двумя странами усилия.

«Большая часть наших экономических связей с Китаем находится в сфере особого внимания президента Путина и председателя Си, однако именно малые и средние предприятия составляют основу торговых отношений, которые еще предстоит существенно усовершенствовать», – подчеркнул руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

«В течение десятилетий большая часть российской экономики была ориентирована на Европу, и в результате многие места, подобные селу Раздольное, были обречены на прозябание, – объясняет WSJ. – Торговля России с Европой с 2012 года стала сокращаться, но одновременно начала увеличиваться с Китаем. По словам г-на Силохина, он вынужден был раньше направлять свой урожай соевых бобов на ближайшее перерабатывающее предприятие в Иркутске, расстояние до которого составляет 3 200 километров. Сегодня в Амурской области три завода по производству соевого масла, ориентированные на китайский рынок».

«Эта ниша освобождается в Китае (в результате американских тарифов), и мы способны ее занять, – сказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. – Мы можем продавать все, что мы производим – спрос неограниченный».

В Раздольном тем временем на доходы от продажи соевых бобов отремонтировали школу, поликлинику и спортивный стадион. «Оживленные и ухоженные улицы этого села сильно отличаются от большинства соседних почти заброшенных населенных пунктов», – отмечает американское издание. «В прошлом месяце китайские и российские молодые люди играли в хоккей посредине замерзшей реки Амур. А губернатор Амурской области, бегло говорящий по-китайски, проводит переговоры с китайскими официальными лицами на их родном языке», – говорится в статье WSJ.

Когда Россия сможет насытить Китай, неизвестно. Согласно китайским официальным данным, российский экспорт сои составляет всего около 1 % от всего ежегодного соевого импорта Китая в объеме 90 миллионов тонн. Соединенные Штаты были вторым по значимости экспортером соевых бобов в Китай в 2017 году, уступая только Бразилии, однако поставки из Америки сократились в 2018 году, когда Китай ответил на введенные Соединенными Штатами тарифы своими ввозными пошлинами.

«По мнению российских официальных лиц, Дальний Восток обладает значительным потенциалом. Амурская область, как сказал Олег Турков, удвоит объем ежегодного производства соевых бобов и в ближайшие годы доведет его до 2 миллионов тонн, поскольку в аграрный бизнес сегодня пришли инвесторы, ориентированные на существующий в Китае спрос, и они заменяют примитивные советские методы и технику на современное высокотехнологичное оборудование», – пишет The Wall Street Journal.

Автор статьи Дженнифер Смит сомневается в шансах России на успех в этой сфере: «Непредсказуемое количество осадков и низкие температуры свидетельствуют о том, что Россия вряд ли станет когда-либо глобальной соевой державой. Урожай соевых бобов в лучших хозяйствах Амурской области почти вдвое меньше того, что собирают фермеры в бразильских центрах по выращиванию сои, а Китай уже получает большую часть бразильского экспорта этой культуры. Однако недостатки российских производителей в области эффективности компенсируются низкими транспортными расходами. Город Благовещенск, столица Амурской области, находится всего в 10 минутах езды на автобусе от китайского города Хэйхэ, население которого составляет 2 миллиона человек».

Официальные лица и фермеры Амурской области надеются, что экспорт сои откроет путь для резкого увеличения экспорта других видов сельскохозяйственного экспорта. В январе Китай снял запрет на импорт из России молочных продуктов и куриного мяса. Скоро будет открыт первый мост между Россией и Китаем через реку Амур, а в 2020 году введут в эксплуатацию железнодорожный мост, который, по мнению местных чиновников, придаст мощный импульс торговле. «Это только начало, – подчеркнул генеральный директор агрофирмы "Партизан" Виктор Силохин, который в настоящее время планирует начать поставлять в Китай свою пшеницу. – Мы можем сделать значительно больше вместе с Китаем».