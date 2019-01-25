ДВОКУ приняло соревнования по гиревому спорту

На базе ДВОКУ состоялось открытое первенство Амурской области по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Амурской области и Еврейской автономной области.

Соревнования по гиревому спорту провели в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Их приурочили ко Дню защитника Отечества и 79-летию образования училища. В упорной борьбе сильнейшей оказалась команда хозяев – гиревики ДВОКУ. Первые места в различных весовых категориях завоевали курсанты Владимир Шейдеров, Николай Зенин и майор Сергей Доронин. Вторыми в общекомандном зачете стали спортсмены из Свободного, третьими – гиревики из Серышева.

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Елена Котейко