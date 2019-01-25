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25февраля
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сегодня, 09:42 1

ДВОКУ приняло соревнования по гиревому спорту

ДВОКУ приняло соревнования по гиревому спорту
Фото: mil.ru

На базе ДВОКУ состоялось открытое первенство Амурской области по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Амурской области и Еврейской автономной области.

Соревнования по гиревому спорту провели в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Их приурочили ко Дню защитника Отечества и 79-летию образования училища.

В упорной борьбе сильнейшей оказалась команда хозяев – гиревики ДВОКУ. Первые места в различных весовых категориях завоевали курсанты Владимир Шейдеров, Николай Зенин и майор Сергей Доронин. Вторыми в общекомандном зачете стали спортсмены из Свободного, третьими – гиревики из Серышева.

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#военные #вузы #спорт

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Комментарии
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  • ignatkhasanov

    ignatkhasanov
    1 час назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/menblog

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