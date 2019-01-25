Как борются с мусором в разных странах: обзор прессы

Ким Чен Ын на бронепоезде отправился в Ханой; Рогозин рассказал, что пилотируемому кораблю «Федерация» дадут новое название; в Китае каждого новорожденного цыпленка чипируют. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начну с политики. Собственно, начну с первых страниц газет, а там чаще всего (если не умер какой-либо крупный государственный деятель) – о политике. Ну и я следом. Так вот в «Российской газете» – одной из немногих понедельничных – пишут, что председатель КНДР Ким Чен Ын отправился в Ханой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Но не на самолете, как это делают обычно главы государств, не на мотоцикле, как это делают экстремалы-байкеры, а на бронепоезде. Собственно, ничего особенного, он только продолжает тем самым традиции, заложенные еще его дедом Ким Ир Сеном.

А что, в бронепоезде есть несомненные преимущества перед другим транспортом: он не свалится с неба, как самолет, не попадет под грузовик, как байкер, его не задавит машина, как пешехода. Катит себе по рельсам, да и катит. Если что не по задуманному пойдет, так стрелочник всегда найдется.

Также в номере

Еще в газете говорится о том, что «Роскосмос» в лице генерального директора Дмитрия Рогозина озвучил планы этой корпорации по дальнейшему освоению Вселенной. Дмитрий Олегович рассказал, что разрабатываемый в стране перспективный пилотируемый корабль «Федерация» получит совсем другое имя, что, безусловно, еще больше приблизит нас к неведомым мирам. Еще он сказал, что этот аппарат не полетит к МКС – для него это слишком мелко. Нужно замахиваться на более грандиозные программы, например, по россиизации Луны и дальнего космоса. А это вам не на Тобол сходить, как в ура-патриотическом фильме.

Далее в заметке говорится о повышенной тепловой изоляции, о радиационной защите, о многоразовости использования и т.д. и т.п., но меня больше интересует: именем кого назовут все-таки этот корабль? Учитывая долговременность, ту самую многоразовость его применения, я бы назвал космолет «Президент». Кстати, сам Рогозин сказал, что кораблю необходимо мужское имя. Я даже догадываюсь, какое.

Полный абзац

В «Комсомольской правде» я с интересом прочел о том, как борются с мусором в разных странах. Злободневность этой темы превышает даже ближайшие планы по освоению космоса, а интерес обусловлен еще и тем, что опытом делились наши амурчане, живущие за границей. К примеру, в Австралии за уборку мусора приходится выкладывать из кармана полторы тысячи долларов в год. За эту сумму помимо всего прочего от вас два раза в год увезут даже старую мебель и расстроенное пианино, не придется самим корячиться.

В Европе же, например, в Нидерландах, вообще труба-дело! Мало того, что там марихуана легализована, так там еще и мусор сортируют по такому количеству позиций, что всем кажется, что власти тоже курят. Там следует разделять бумагу, стекло, химию, пластик, батарейки, электролампочки. Там даже остатки пищи сортируются: мясные продукты в одно ведро, макаронные изделия – в другое.

Еще там и про Америку, и про Китай, и про… Ну не проходите мимо: у нас впереди в этом смысле много интересного.

Напишут же такое

В «Тихоокеанском обозрении» рассказывается, что в Приморье тигр напал на человека. Я грешным делом подумал, не наш ли это зверь, не тот ли, кого благословил на светлую вольную жизнь в дикой природе наш президент, но понял, что вроде бы не наш и успокоился.

Дальше задержался на заметке о том, что в мире разрабатываются и приобретают большую популярность технологии, позволяющие проследить путь товара «от поля до прилавка» и рассказать покупателю о качестве и безопасности продукции.

Так, в Китае разработали новую технологию GoGoChicken: в каждого новорожденного цыпленка встраивается чип, а по прошествии времени покупатель в магазине может оценить состояние курицы, просто считав спецкод: достаточно ли здорова птица, которую он собирается съесть? Пишут, что и у нас вот-вот появится нечто подобное. Ну, берегись тогда, производители, да?

На посошок

Напоследок веселая история о разгоревшемся в недрах Бурятской системы МВД скандале. В одном из отделов полиции Улан-Удэ дамы поздравили своих сослуживцев-мужичков искрометным стриптизом. Танцевали, понятно, не сами – на них-то уже полицейские насмотрелись – была приглашена гастролерша. Как водится, кто-то поделился своим видео в Сети.

В «Труде-7» пишут, что полицейские нарушили служебную дисциплину и нормы профессиональной этики.