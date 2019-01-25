В Амурской области – до минус 14: прогноз погоды на 25 февраля
25 февраля в Амурской области малооблачно, местами по востоку слабый снег. Дует северный, северо-западный ветер со скоростью 2-7, в порывах до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...5 градусов со знаком плюс.
На севере холоднее: минус 1...6, местами – до минус 14.
В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – около нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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