Амурские боксеры стали победителями всероссийских соревнований

В Чите завершились всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы мастера спорта международного класса Александра Бахтина. В них приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Амурской области.

В весовой категории 69 килограммов не было равных благовещенцу, воспитаннику СШОР Сергею Шабалину (1999 год рождения), который в финале выиграл у боксера из Калуги. По итогам соревнований Сергей выполнил норматив мастера спорта России. Тренирует победителя с 2012 года Денис Костюнин.

В весовой категории свыше 91 килограмма первое место у Игоря Михайлова (1998 год рождения). В финале Игорь был сильнее соперника из Читы, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Игорь Михайлов – воспитанник заслуженного тренера России Геннадия Переверзева.

Также Приамурье на этих соревнованиях представляли Андрей Алексеев и Иван Макаренко в категории 60 килограммов. В призеры они не попали, но, как отмечают в федерации бокса Амурской области, «проявили характер и волю к победе».