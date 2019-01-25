Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:37 1

Амурские боксеры стали победителями всероссийских соревнований

Амурские боксеры стали победителями всероссийских соревнований
Фото: ru.depositphotos.com

В Чите завершились всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы мастера спорта международного класса Александра Бахтина. В них приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Амурской области.

В весовой категории 69 килограммов не было равных благовещенцу, воспитаннику СШОР Сергею Шабалину (1999 год рождения), который в финале выиграл у боксера из Калуги. По итогам соревнований Сергей выполнил норматив мастера спорта России. Тренирует победителя с 2012 года Денис Костюнин.

В весовой категории свыше 91 килограмма первое место у Игоря Михайлова (1998 год рождения). В финале Игорь был сильнее соперника из Читы, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Игорь Михайлов – воспитанник заслуженного тренера России Геннадия Переверзева.

Также Приамурье на этих соревнованиях представляли Андрей Алексеев и Иван Макаренко в категории 60 килограммов. В призеры они не попали, но, как отмечают в федерации бокса Амурской области, «проявили характер и волю к победе».

Просмотров всего: 295

#спорт

распечатать


Спорт

В селе Усть-Уркима на лыжи встанут пятеро, а в Благовещенске – четыре тысячи участников «Лыжни России»
Спорт 4

Баскетболисты БГПУ стали лидерами в Высшей лиге АСБ дивизиона Дальний Восток
Спорт 4

Трое амурских спортсменов выиграли профбои в Пекине
Спорт 6

Дмитрий Хомицевич, выступавший ранее за «Амур–Спидвей», выиграл престижную гонку на льду в Швеции

31 января 2016, 19:59
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ignatkhasanov

    ignatkhasanov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь