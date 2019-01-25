Гороскоп на 25 февраля: у Раков обострится чувство долга, Водолеям не стоит спешить

Восход Солнца: 07:22

Заход Солнца: 18:03

Солнце в Рыбах.

Овен. День будет наполнен приятными событиями. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности.

Телец. Не теряйте время на раздумья и колебания. Пора действовать напрямую. В этот понедельник есть шанс наконец-то изменить свой статус одиночки.

Близнецы. Вы можете увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Сегодняшний вечер Вам полезно провести в спокойной обстановке, например, перед телевизором или почитать.

Рак. Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте.

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Лев. Возможно долгожданное известие, которое изменит ваше мировоззрение. Может быть, Львам придется сменить место работы или жительства.

Дева. Сегодня Девам практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на ее стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Девы будут пользоваться повышенным спросом!

Весы. Сегодня Весам необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут их к этому склонять.

Скорпион. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей.

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Стрелец. День символизирует ссоры, противостояние, гордыню. Будьте помягче и посговорчивее, иначе будет трудно достичь взаимопонимания с окружающими.

Козерог. Козерогам сегодня лучше не затягивать с исполнением намеченного. С приближением вечера любое начинание начнет утрачивать свою положительную сторону, а вместо этого приобретет тенденцию к нежелательным и не всегда предсказуемым побочным эффектам.

Водолей. В решении любых вопросов действуйте не спеша, не привлекая к своим делам излишнего постороннего внимания. В этом случае вам никто не сможет помешать реализовать свои намерения.

Рыбы. В последний понедельник февраля Рыбам захочется лидировать во всем, в чем они принимают активное участие. Увы, не все поймут вас правильно, а некоторые с удивлением посмотрят в вашу сторону.

Астролог: Вальдемар Небоходцев