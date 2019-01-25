Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта: У Овнов много встреч, Скорпионам стоит быть внимательными

Общий астрологический прогноз на неделю с 25 февраля по 3 марта для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам на этой неделе не придется скучать, судьба приготовила вам множество интересных событий и встреч. Вы будете оказываться в нужном месте и в нужное время, заводить перспективные знакомства. Дома у Вас будет все хорошо, так как Юпитер благоволит этому.

Телец. У типичных Тельцов складывается исключительно удачная неделя для укрепления партнерских отношений. Это относится как к деловому партнерству, так и к супружескому союзу. Чтобы урегулировать спорные вопросы необходимо разговаривать и обсуждать их.

Близнецы. Вы – максималист, не желающий растрачивать себя по пустякам. Вами движет идея: «Все, или ничего!», и, даже если Вы ее и не провозглашаете, она все равно отчетливо угадывается в Ваших поступках. С одной стороны, это позволяет Вам концентрировать силы, а с другой – не дает возможности уделять внимания мелочам, без которых, как известно, не обходится ни одно большое дело. В итоге возможны недоделки, приводящие к стрессам.

Рак. На этой неделе у вас может неожиданно появиться свободное время, которое вы, скорее всего, потратите на те релаксационные процедуры, в которых обычно из-за занятости себе отказываете. Кроме того, вам, вероятно, предстоит принять решение, так или иначе связанное с отпуском – с его сроками, местом отдыха, попутчиками.

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Лев. Неделя будет испытывать вас на прочность. Звезды надеются, что вы не испугаетесь надвигающихся перемен и со всем справитесь. Главное не только быть уверенным в себе и своих силах, но и не недооценивать своих противников.

Дева. Типичные Девы на этой неделе могут обнаружить в себе пробуждение экстрасенсорных способностей. Кто-то сможет заранее предчувствовать ход событий, кто-то начнет читать мысли окружающих и понимать скрытые мотивы поведения людей. А кому-то может присниться вещий сон.

Весы. На этой неделе вы, возможно, начнете важный для Вас индивидуальный проект, ради которого временно прервете общение с теми людьми, которые вас не поддерживают или не одобряют ваших действий и намерений, да и вообще предпочтете справляться с ним исключительно самостоятельно.

Скорпион. Будьте внимательны при составлении важных документов - возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем будет непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостями, так что отличное настроение вам будет обеспечено.

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Стрелец. У Стрельцов текущая неделя может быть связана с острой нехваткой денег. Возможно, многие из вас потратят все финансовые запасы, отложенные на период отпуска или праздники, а новые выплаты еще не успеют прийти.

Козерог. Если вы желаете добиться результатов, нужно действовать хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа руки, даже если вы совершенно уверены в том, что все необходимое для успеха уже сделано. От вашей активности будет зависеть воплощение заветных планов в реальность.

Водолей. Звезды предостерегают Вас от штурмов, атак, авралов, больших напряжений, повышенных обязательств, споров и прочих атрибутов современной деловой жизни. Ничего кроме неприятностей они не принесут. Расслабьтесь, отдайтесь воле ветра, течения и волн, и они вынесут Вас прямехонько к месту назначения. Правда, придется все-таки кое-где чуток подгрести, но в принципе это все мелочь.

Рыбы. Можно сделать свое, можно разрушить чужое. В обоих случаях относительный результат будет одинаковый, но общая польза будет иметь место только в первом. Второй вариант, принося лишь сомнительное временное облегчение, ввергает отношения в хаос, и восстановить их потом будет очень трудно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев